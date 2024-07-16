Günlük burç yorumları: 18 Temmuz 2024 Perşembe

Bugün bir güç mücadelesinde, kazanmaya odaklanmış olabilirsiniz, ancak gerçekten neyin tehlikede olduğunu görüyor musunuz? Şu anda önemli olan kazanmak veya kaybetmek değil. Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek ve en iyi sonucun ne olduğunu anladığınızda, rakibinize karşı koymayı bırakıp onlarla çalışmaya başlamanın zamanı geldiğini görebilirsiniz. Bir uzlaşmaya varmak size çok fazla stres, zaman ve enerji kazandıracaktır. Birisiyle takım olduğunuzda daha güçlüsünüz. Bu, çatışma değil uzlaşma zamanı.
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