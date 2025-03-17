Günlük burç yorumları: 18 Mart 2025 Salı

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Ay bugün güneş sekizinci evinize ilerliyor ve bu da enerjinizi sevdiğiniz bir şeye yönlendirmek için iyi bir zaman olabilir. Yüzeyde neyin işleyip neyin işlemediğinden çok, her şeyin sizin için ne anlama geldiğiyle ilgileniyorsunuz. Bugünün gezegen geçişleri sizi büyüme ve gelişim yönünde teşvik ediyor. Gereksiz endişeleri ve suçluluk duygularını bırakmayı veya daha büyük bir plana güvenmeyi öğreniyorsunuz. Bu süreçte, geçmişle ilgili bir şeyi iyileştirebilir, serbest bırakabilir ve affedebilirsiniz. Sizi bu noktaya yönlendiren bağlantılar kurabilir veya anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz. Zor bir konunun üstesinden gelmek için ilham bulabilir ve şu anda adil bir iş-dinlenme dengesi kurmanın önemli olduğunu fark edebilirsiniz.