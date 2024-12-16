Günlük burç yorumları: 18 Aralık 2024 Çarşamba

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, bugünkü belirsiz etkiler altında, ileride tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmak en iyisi. Şu anda yeteneklerinizi, olduğundan fazla değerlendirme eğilimi oldukça yüksek. Gerçekliği görmek isteseniz de, bazı şeyleri yanlış değerlendirmeniz mümkün, bu yüzden kesin taahhütleri daha net bir zamana bırakmak iyi bir fikir olabilir. Bugün, en basit konularda bile sizden bir kararlılık beklemek diğer insanlar için zor olabilir. Bugün bir yalan söyleme dürtüsüne kapılmaktan kaçının. Kendinizi kaçamak davranışlar içinde bulmanız muhtemel olsa da, bir konuyu tam anlamıyla anlamadan geçici olarak ertelemek daha iyi bir yaklaşım olabilir. Hatta, "Bu konuda biraz düşünmem gerekiyor." demek daha doğrudur. Ayrıca, birinin duygularını korumak için yanıltıcı davranmaktan kaçının, çünkü bu durum uzun vadede daha pahalıya mal olabilir. Dürüstlük ve netlik, bugün karşılaşabileceğiniz zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.
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