Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Balık’taki Ay Oğlaktaki Plüton ile açıda. Ay ve Plüton arasındaki açı, zengin duygular doğurdu. Biz maceracı ve cesaretliyiz. Seyahate olan ilginiz artacak. Mars Başak burcuna giriyor. Başak Mars tarafından girdiğinde entelektüel güç gösterilir. Düşünme son derece mantıklı ve gerekçelidir. Maceracı fikirler etkileyici bir ifade verebilir. Sevgi ve şefkat için susuzluk var - ama bunlar dış koşullar tarafından gizlenmiş ya da ihmal edilebilir. Ay bugün Koç'a girecek, yani normalden daha aktif olacaksınız. Ayrıca daha akıllıkararlar alabileceksiniz ve bugün zihniniz daha parlak olacak. Mars bize çok enerji bağışladığından, zorlukların üstesinden gelmemiz daha kolay olacak. Ay, Koç burcunda kaldığında, kendinizi enerjik ve kendinden emin hissedersiniz. Kendiliğinden rahatça karar almanız kolaylaşır. Yeni projeleriniz siz çabalamadan onaylanır. Bugün, projeleriniz için akıllı bir hareket yapmak için mükemmel anı temsil ediyor.