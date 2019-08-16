Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (18 Ağustos 2019 Pazar)

18 Ağustos pazar günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Balık’taki Ay Oğlaktaki Plüton ile açıda. Ay ve Plüton arasındaki açı, zengin duygular doğurdu. Biz maceracı ve cesaretliyiz. Seyahate olan ilginiz artacak. Mars Başak burcuna giriyor. Başak Mars tarafından girdiğinde entelektüel güç gösterilir. Düşünme son derece mantıklı ve gerekçelidir. Maceracı fikirler etkileyici bir ifade verebilir. Sevgi ve şefkat için susuzluk var - ama bunlar dış koşullar tarafından gizlenmiş ya da ihmal edilebilir. Ay bugün Koç'a girecek, yani normalden daha aktif olacaksınız. Ayrıca daha akıllıkararlar alabileceksiniz ve bugün zihniniz daha parlak olacak. Mars bize çok enerji bağışladığından, zorlukların üstesinden gelmemiz daha kolay olacak. Ay, Koç burcunda kaldığında, kendinizi enerjik ve kendinden emin hissedersiniz. Kendiliğinden rahatça karar almanız kolaylaşır. Yeni projeleriniz siz çabalamadan onaylanır. Bugün, projeleriniz için akıllı bir hareket yapmak için mükemmel anı temsil ediyor.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birileri sizden bir şeyler istermiş gibi hissedebilirsiniz. Asıl soru, vermek ister misiniz? Zihniniz iki farklı yöne gidiyor gibi görünebilir ve hangi yoldan devam edeceğinizden emin değilsiniz.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Daha fazla bilgi edinmek veya temel fikirlerle ilgili geri bildirim almak gibi pek çok şey yapacağınız önemli bir gün olabilir. Ancak, bu yalnız düşünme zamanı değil. Olumlu tavsiyeler ve faydalı geri bildirim verebilecek arkadaşlarınızdan da destek alın.

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