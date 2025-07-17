Günlük burç yorumları: 17 Temmuz 2025 Perşembe

17 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Ay bugün haritanızın koruyucu dördüncü evinize geçiyor, bu da güvenlik, emniyet ve tanıdıklık ihtiyaçlarınızı harekete geçiriyor. Üstlenmeniz gereken sorumluluklar, gecikmeler ya da engeller olabilir, ancak bunlarla başa çıkmak bile size bir tür huzur verebilir. Şu anda ev ve aileye odaklanmak önemli, ancak bunu kendinizi bunalmış hissedecek kadar yapmaktan kaçının; çünkü şu anda dinlenmeye ve rahatlamaya da ihtiyacınız var. Günün ilerleyen saatlerinde savunmacı bir tutum, netliği bozabilir. Ancak harekete geçmeden önce gözlem yapmak lehinize çalışabilir, çünkü böylece hassas noktaları fark etme ve onlardan öğrenme şansınız artar. Aslında bu, belki de yaşanan bir hayal kırıklığı yoluyla, gerçekten ne istediğinizi ve neye ihtiyaç duyduğunuzu fark edip bunun peşinden gitme motivasyonunu bulmak için harika bir zaman.