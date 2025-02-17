Günlük burç yorumları: 17 Şubat 2025 Pazartesi

Güneş'in bugün Neptün ile yarı altmışlık açı yapmasıyla, suçluluk duygusunu besleyebilecek ve özgüvenimizi zayıflatabilecek kaçınma davranışlarına dikkat etmeliyiz. Eğer kabul edersek bizden daha fazla enerji ve eylem gerektirecek şeyleri inkâr etme eğiliminde olabiliriz. Eğer hedeflerimizde manevi veya maddi olmayan unsurlara olan ihtiyacımızı göz ardı edersek, şu anda belirsiz bir tatminsizlik hissedebiliriz.

Ayrıca, bir Merkür-Şiron yarı karesine yaklaşıyoruz, bu da karar vermede bazı tereddütler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Bu geçiş, daha hassas bir şekilde iletişim kurmamız için bizi zorluyor. Ay günü dengeli Terazi burcunda geçiriyor, bu da bizi uyumu sağlamaya motive ediyor. Adil olmak ve gerektiğinde uzlaşmak için büyük çaba gösterebiliriz.

Bu geçiş, güne ilişki odaklı, dostane ve düşünceli bir enerji getiriyor. Ay'ın öğleden sonra Mars ile kare açı yapması duygularımızı ateşleyebilir ve belki de harekete geçme, aktivite ve meydan okuma ihtiyacımızı huzursuz bir şekilde tetikleyebilir. Kişisel alan ihtiyacı ile ilişki hedefleri çatışabilir ve sabırsızlık en büyük zayıflığımız olabilir.

Bunun dışında, bu Ay geçişi bir hikâyenin veya durumun diğer tarafını görmemize yardımcı olur.