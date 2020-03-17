17 mart salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
17 Mart 2020 Salı
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Arkadaşlarınızla bir sorun yaşadığınızda bunu görmemezlikten gelmek yerine endişelerinizi paylaşmalı ve birlikte bir anlaşmaya varmalısınız. İletişim her zaman çok önemlidir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üzerinde uzun zamandır çalıştığınız bir projenin size maddi getirisi büyük olacak. Bu parayı başkalarıyla da paylaşmak durumunda kalabilirsiniz, hayal kırıklığına uğramayın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarıyla kurduğunuz ilişkiler sizin için çok önemli. İnsanlara karşı nazik tavrınız da her zaman gönülleri fethetmenize yardımcı oluyor.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmak zorunda olduğunuz işler dolayısıyla yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz çalışmalar yapmanıza ne yazık ki zaman kalmıyor. Yine de resim, müzik ve edebiyat alanlarına olan ilginizi köreltmemeye çalışın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Grupla yapılan aktiviteler bugün enerjinizi emebilir. Kariyerinizle ilgili endişeleriniz ise aklınızı fazlasıyla meşgul etmekte. Yapmanız gerekenlere odaklanamıyor olabilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizi ertelemekten vazgeçmelisiniz. Böylelikle ilerleyen saatlerde sevdiklerinizle geçirmek için daha fazla zamanınız olur.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanlardan uzak kalıp sorumluluklarınızdan da olabildiğince kaçmak istiyor gibisiniz. Hayat tarzınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız bunun biraz zaman alabileceğini de göz önünde bulundurmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bütçe planlaması hakkında ne yapılacağı konusunda aile içinde bir kaos hakim. Bu duruma bir an önce sizin el atmanız gerekli çünkü ne yapılacağını en iyi siz biliyorsunuz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ekstra mesai yaparak daha fazla para kazanabileceğiniz bir gün. Fakat bu durum önceden yaptığınız bir planı iptal etmenize sebep olabilir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işiniz konusunda umutsuzluğa kapılmış olsanız da önümüzdeki birkaç ay kariyeriniz için çok büyük fırsatlar doğuracak. Bunları iyi şekilde değerlendirirseniz güzel sonuçlar alabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnızlıktan bıktığınız bir dönem. Artık sizin de kalbinizi kıpır kıpır edecek biri olsun istiyorsunuz. Biraz daha sabredin, hayatınızın aşkıyla tanışmanıza çok az kaldı.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinize karşı olan sorumluluklarınızın biraz daha farkında varmanız gerekiyor. İşlerinize o kadar gömülmüş bir haldesiniz ki ona zaman ayırmayı unutuyorsunuz. Aşk ve iş hayatı dengenizi kurmayı öğrenmelisiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizde bugün iletişim konusunda problemler yaşayabilirsiniz. Muhtemelen birlikte çalıştığınız insanlardan biri morali bozuk olduğundan her dediğinize alınacak. Daha anlayışlı olmayı deneyebilirsiniz.
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