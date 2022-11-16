Günlük burç yorumları: 17 Kasım 2022 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi adınıza adımlar atmak şu anda akıllıca olabilir. Bütçe açısından biraz düşünmek de, bunu zam istemek için uygun bir zaman haline getiriyor. Meslektaşlarınıza ne kadar ödeme yapıldığını bilmek, ne talep edeceğinize karar vermenize yardımcı olabilirken, durumunuzu farklı kılan diğer faktörleri de göz önünde bulundurmanız gerekir. Esnek bir program veya daha kolay görevler karşılığında daha az parayı kabul etmeye istekli olabilirsiniz. Pazarlığa başlamadan önce önceliklerinizi netleştirin.
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