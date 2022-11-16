Günlük burç yorumları: 17 Kasım 2022 Perşembe

17 Kasım 2022 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 16 Kasım 2022 11:34 Güncelleme: 16 Kasım 2022 11:35
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  • Ateşli bir tutku, bugün hayatınızdaki dramayı artırabilir. Gün, daha çok keyif odaklı ilerliyor ve sizi iyi vakit geçirmek için birkaç risk almaya teşvik ediyor. Maalesef ki bu süreçte başkalarının hassasiyetlerini alevlendirmek mümkün. Neyse ki herkes, ortaya çıkan herhangi bir zorlayıcı duygu hakkında konuşabilecek donanıma sahip. Tartışmaları dindirdikten sonra, sonraki adımlarınızı dikkatlice planlayabilirsiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eve yakın olmak muhtemelen şu anda ilginizi çekmiyor. Eğlenceyi seven yanınız ön planda ve muhtemelen maceraya açsınız. Heyecan verici bir yolculukta size katılmaya istekli başkalarını bulmak zor olsa da, bu sizi durdurmamalı. Yalnız uçmak sorun değil ve başka kimseyle uzlaşmak zorunda kalmamak, size can attığınız daha yoğun deneyimlerin peşinden gitme özgürlüğü verebilir. Fırsat çıkarsa yalnız yürümekten korkmayın!

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Paranız şu anda normalden daha fazla şeye kaynak olabilir. Başkalarıyla işbirliği yapmak veya yatırım yapmak etkinizi artırabilir. Aileniz hala daha temkinli bir zihniyete sahip olabilir, ancak arkadaşlarınızın sizi yeni fırsatları kovalamanız için kışkırtması muhtemeldir. Risk almayı düşünürken, kararınızın herkesi hemen mutlu edip etmeyeceğine odaklanmayın; bunun yerine, yapılacak doğru şey olup olmadığını kendinize sorun.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Her türden kişisel ilişkiniz artık hızlanabilir. Bağlantı kurmak muhtemelen son zamanlarda olduğu kadar karmaşık olmak zorunda değil. Bununla birlikte, aranızda sürtüşmeye neden olan herhangi bir önemsiz şey hakkında bir yakınınızla sohbet başlatmak, bu pozitif enerjinin en iyi kullanımı değildir. Ortak hedeflerinizin büyük resmine birlikte bakarak havayı temizlemeye çalışın ve detayların bundan sonra yerine oturmasına izin verin.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mevcut işinizi halletmenin en iyi yolu, ona ne zaman ara vereceğinizi bilmek olabilir. Belki de kişisel önceliklerinizle başa çıkmak için bir tatile veya en azından bir günlük tatile ihtiyacınız var. Kafanızı iş yığınından kaldırmanın mali etkisi konusunda bir an için bile olsa endişelenebilseniz de, geri adım attığınızda seçenekleriniz hakkında muhtemelen daha net bir görüşe sahip olacaksınız. İyi düşünmek için kendinize alan verin.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evde şu an duygusal olarak ağır bir atmosferden kaçma havasında olabilirsiniz. Muhtemelen biraz eğlenmeye de hazırsınız! Dikkatinizin dağılmasını takdir edecek tek kişinin siz olmadığını düşünün. Buna hazırsanız, aile üyelerinizi veya oda arkadaşlarınızı dahil etmenin bir yolunu bulmak, dinamiğinize hoş bir değişiklik getirebilir. Farklı alanlarda bağlantı kurmak bakış açınızı tazeleyebilir ve yeni olasılıkları görmenize yardımcı olabilir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ev hayatınızda mutluluğu inşa etmek için ne gerektiğini belirlemek bugün sizin için çok önemli olabilir. Gördüğünüzde ne istemediğinizi kolayca anlayabilirsiniz ancak bunu pasif-agresif yorumlarla dile getirmek muhtemelen verimsiz çekişmelere yol açacaktır. Ev içi mutluluk vizyonunuzu açıkça ifade etmek, sizin açınızdan daha fazla çaba gerektirecektir, ancak buna değmelidir. Etrafınızdaki insanlar ne aradığınızı bilsinler ki tahmin etmek zorunda kalmasınlar.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendi adınıza adımlar atmak şu anda akıllıca olabilir. Bütçe açısından biraz düşünmek de, bunu zam istemek için uygun bir zaman haline getiriyor. Meslektaşlarınıza ne kadar ödeme yapıldığını bilmek, ne talep edeceğinize karar vermenize yardımcı olabilirken, durumunuzu farklı kılan diğer faktörleri de göz önünde bulundurmanız gerekir. Esnek bir program veya daha kolay görevler karşılığında daha az parayı kabul etmeye istekli olabilirsiniz. Pazarlığa başlamadan önce önceliklerinizi netleştirin.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Belki de bir süredir gözünüzü diktiğiniz özel bir şeyi satın almanın zamanı gelmiştir! Muhtemelen iyi bir harcama yapacak ve ayrıca hangi alışverişlerin sizi özellikle mutlu edeceğine dair bir anlayışa sahip olacaksınız. Bir otorite figürü veya kafanızın içindeki birinin içselleştirilmiş sesi yine de kararınızdan heyecan duymayabilir. Size ne yapacağınızı söyleme haklarının nerede bittiğini bilmek paha biçilemez.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İyi görünmek bugün sizin için yüksek bir öncelik olabilir. Bu şekilde kendinizi oldukça iyi tanıtabiliyorsunuz. Buna rağmen, görünüşünüzde göründüğünden daha fazlası olabilir. İnançlarınızı veya taahhütlerinizi yansıtan fiziksel bir değişiklikten gurur duysanız da, hikayenin tamamını başkalarına tekrar tekrar açıklamak ve sorularını yanıtlamak potansiyel olarak yorucu olabilir. Konuyla ilgili enerji seviyenizin farkında olun ve ihtiyaç duyduğunuzda ara verin.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Manevi yönünüz ön planda! Düşünceleriniz ve hayalleriniz anlamlı ve canlandırıcı mesajlarla dolu olabilir. Tek zor kısım, öğrendiklerinizi paylaşmanın en rahat yolunu bulmak olabilir. Arkadaşlarınız sizin manevi deneyimlerinizi duymakla gerçekten ilgilenebilir. Yine de bu, onların kendi deneyimlerini açıklamaya hazır oldukları anlamına gelmez. Konfor seviyelerine dikkat edin! Onları konuşmaya zorlamayın.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal yaşam şu anda sizin için özellikle tatmin edici olabilir. Sadece tasasız güzel bir zaman arıyor olsanız bile, size mali veya profesyonel olarak yardım etme potansiyeli olan yeni bir tanıdıkla da tanışabilirsiniz. Öte yandan, zevki işle karıştırmanın da riskleri vardır; diğer kişiye onları kullanıyormuşsunuz izlenimi vermek de dahil. Kendi niyetlerinizin bilincinde olun ve buna göre iletişim kurun.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tanınmaya hazır olun ancak muhtemelen beklediğiniz bir nedenle değil. Geçinmek için yaptığınız her ne olursa olsun tercih ettiğiniz kadar heyecan verici olmayabilir, ancak bu kulağa geldiği kadar sınırlayıcı olmak zorunda değildir. Şimdi kendinizi tanımlamak için eşsiz bir fırsatınız var. İnandığınız bir davanın savunucusu olarak veya sevdiğiniz bir konuda ömür boyu öğrenen biri olarak bilinmeyi tercih ediyorsanız, bununla ilerleyin!

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