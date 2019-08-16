Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (17 Ağustos 2019 Cumartesi)
17 Ağustos cumartesi günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
17 Ağustos 2019 Cumartesi
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Ay ve Jüpiter arasındaki kare açı, hukuk makamlarında bazı sıkıntılara neden olabilir. Savurganlığa eğilim verebilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğer alışılmadık bir zayıflık gösterebilir. Aman dikkat! Balık’taki Ay Oğlak’taki Satürn ile açı yapıyor. Bu bize sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşkunuzdan ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için yararlı olacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayallerinizin, izleyicilerine ulaşmak için bir araca ihtiyacı var. Araçları bulun. Birçok insana ilham verme yeteneğiniz var. Bu yeteneği ciddiye alın ve yaratıcılığınızı kullanın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sağlığınızla ilgili, bir arkadaşınızdan değerli bir öneri, öğüt alabilirsiniz. Pek kulak asmak istemeseniz de sakince düşündüğünüzde sizin için en iyisini istediği için bu öneride bulunduğunu fark edeceksiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir durumu ele almanın iki yolu arasında seçim yapmanız istenebilir. Eski yol aniden yeniyle çakışıyor. Hangi yoldan ilerleyeceksiniz? Neon ışıklarla dolu yol ilginizi daha çok çekecek.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harcama uyarısı! Gerçekten ihtiyaç duymadığınız şeyleri almadığınıza emin olun.Duygusalsanız, alışveriş merkezine gidebilir ya da kendinizi daha iyi hissetmek için en sevdiğiniz çevrimiçi alışveriş sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün arkadaşlarınız, eşiniz, sevgiliniz günün odak noktası. Sevgilinizle, ilişkinizi resmileştirmek, bir sonraki adımı atmak, geleceğiniz için önemli bir karar vermek üzeresiniz. Bugün hayalci ve romantik bir havanız var.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, bir kitapta veya online bir yazıda size biraz zor gelecek ama yardımı da dokunacak bir bilgiye erişim sağlayacaksınız. Çocuğunuz varsa, bu onun bir sağlık sorununa yardımcı olacak bir bilgi de olabilir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
En son, en büyük, en hızlı ve en iyi olanı edinme yolunu takip ederken, bazı temel değerlerin gerisinde kalmış olabilirsiniz. Temelinizi oluşturan ilkeleri gözden kaçırmayın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız ilginçleşmeye başlayacak. İlginç, yeni insanlarla tanışacaksınız ya da sizden hoşlanan ancak bu duygusundan haberdar olmadığınız birinden bir itiraf duyabilirsiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta, özellikle bazı arkadaşlarınızın antikalarından bıktıysanız, sosyal ortamınızda önemli değişiklikler yapmak için bir fırsat olabilir. Yeni insanlarla tanışma konusunda şanslı olacaksınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evle ilgili bir düzenleme yapacaksanız veya bir tamirat yapacaksanız, dikkatli olmanızda fayda var. Gelişigüzel hareket etmeyin, sonradan bu durumun sizi sıkıntıya sokması çok olası görünüyor.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik insanların bir yerlerden çıkma olasılığı görünüyor, bu nedenle eski bir sevgili kapıyı çaldığında şaşırmayın. Geçmişten gelen olaylar, size değerli bir yaşam dersi vermek için bugüne gelebilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşin, herkesin sizi sevdiğinden emin olmak değil. Tatmin etmeniz gereken tek kişi var, o da sizsiniz. Bugün size iyi enerji verecek yeni insanlarla tanışacaksınız.
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