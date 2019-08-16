Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (17 Ağustos 2019 Cumartesi)

17 Ağustos cumartesi günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Ay ve Jüpiter arasındaki kare açı, hukuk makamlarında bazı sıkıntılara neden olabilir. Savurganlığa eğilim verebilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğer alışılmadık bir zayıflık gösterebilir. Aman dikkat! Balık’taki Ay Oğlak’taki Satürn ile açı yapıyor. Bu bize sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşkunuzdan ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için yararlı olacak.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayallerinizin, izleyicilerine ulaşmak için bir araca ihtiyacı var. Araçları bulun. Birçok insana ilham verme yeteneğiniz var. Bu yeteneği ciddiye alın ve yaratıcılığınızı kullanın.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sağlığınızla ilgili, bir arkadaşınızdan değerli bir öneri, öğüt alabilirsiniz. Pek kulak asmak istemeseniz de sakince düşündüğünüzde sizin için en iyisini istediği için bu öneride bulunduğunu fark edeceksiniz.

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