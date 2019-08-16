Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Ay ve Jüpiter arasındaki kare açı, hukuk makamlarında bazı sıkıntılara neden olabilir. Savurganlığa eğilim verebilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğer alışılmadık bir zayıflık gösterebilir. Aman dikkat! Balık’taki Ay Oğlak’taki Satürn ile açı yapıyor. Bu bize sorumluluk ve organizasyon yeteneği sunar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşkunuzdan ilham alıyor. Bu koşullar kariyeriniz için yararlı olacak.