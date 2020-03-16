16 mart pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
16 Mart 2020 Pazartesi
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Bugün işlerinizi kimseye bağımlı olmadan tek başınıza halletmek istiyor olabilirsiniz. Grup aktivitelerinde yer almak pek cazip gelmiyor olmalı. Bunu iş arkadaşlarınıza nazik bir dille söylemeyi deneyebilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hisleriniz rehberliğinde hareket etmeye çalışın. Önemli kararlar alacağınız zaman önce bu kararın sonucunun size neler hissettireceğini düşünün ve ona göre hareket edin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili durumlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladığınızı fark ediyor olmalısınız. Bu durum size çok fazla şey katacak ve patronunuzun gözünde daha iyi bir konuma geleceksiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanlarla duygusal olarak derin bağlar kuracağınız bir gündesiniz. Önyargılarınızı ve endişelerinizi bir kenara bırakıp insanlara sadece iyi duygularla yaklaşmalısınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde kötü geçen bir dönemi atlatmak üzeresiniz. Birbirinizi daha iyi anladığınızın farkına varıyorsunuz ve daha uyumlu olmaya başlıyorsunuz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenize başkaları tarafından koyulan sınırları zorlayarak hedefinize ulaşmak için canla başla çabaladığınız bir dönemdesiniz. Çabalamaya devam edin, çok güzel sonuçlar alacaksınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçine istemeden düştüğünüz bir anlaşmazlıktan kolaylıkla sıyrılabileceksiniz. Politik davranmak bu noktada çok önemli.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda olan değişimlere kolaylıkla uyum sağlayabiliyorsunuz. Bir ortamda bulunmadığınız zaman gözler otomatik olarak sizi arıyor çünkü herkes tarafından sevilen bir kişisiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fiziksel ve ruhsal olarak iyileştiğiniz bir dönemdesiniz. Sizi zedeleyen anılardan yavaş yavaş kopmaya başladınız ve yeni bir döneme doğru adım atmaktasınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işleri normalden ve geleneksel yöntemlerden biraz uzaklaşarak yapmak istiyor olmalısınız. Sıra dışı fikirlerinizi uygulamaya dökmek için harika bir gün!
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zor durumlarla başa çıkmak konusunda sizin kadar yetenekli olan kimse yok. Pratik zekânızla hemen sorunlara çözüm buluyor ve herkesin takdirini kazanıyorsunuz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalar oluşmasına izin vermemelisiniz. Açık ve net bir şekilde ne istediğinizi belirtmek bunun için yeterli olacaktır.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal zekânızı daha baskın olarak kullanacağınız bir gündesiniz. Bu durumun sizi daha iyi bir yöne doğru sürükleyeceğinden emin olabilirsiniz.
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