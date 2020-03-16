Günlük burç yorumları! (16 Mart 2020 Pazartesi)

16 mart pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün işlerinizi kimseye bağımlı olmadan tek başınıza halletmek istiyor olabilirsiniz. Grup aktivitelerinde yer almak pek cazip gelmiyor olmalı. Bunu iş arkadaşlarınıza nazik bir dille söylemeyi deneyebilirsiniz.  

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hisleriniz rehberliğinde hareket etmeye çalışın. Önemli kararlar alacağınız zaman önce bu kararın sonucunun size neler hissettireceğini düşünün ve ona göre hareket edin.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşinizle ilgili durumlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya başladığınızı fark ediyor olmalısınız. Bu durum size çok fazla şey katacak ve patronunuzun gözünde daha iyi bir konuma geleceksiniz.

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