Günlük burç yorumları! (16 Kasım 2019 Cumartesi)

16 Kasım cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Güneş ve Merkür’ün Akrep burcunda yaptığı hareketler yüzünden biriyle sırlarınızı paylaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Fakat karşı tarafın da aynı şekilde sizinle bir şeyler paylaşmasını beklememelisiniz. Ayrıca bugün partnerinize karşı daha anlayışlı ve hassas olmanız ilişkinizi güçlendirecek.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İçinizdeki sesi dinleyin. En derin ve güçlü hislerinize kulak verin ve hayatı biraz yavaştan alın. Yeni adımlar atmadan kendinizi düşünmenin yanı sıra başkalarının da neler hissedebileceğini düşünerek hareket edin.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gerekli ön çalışmayı yaptığınız taktirde işleriniz tereyağından kıl çeker gibi kolay bir şekilde hallolacak. İşinizdeki ufak ayrıntıları gözden kaçırmamaya dikkat edin. Aksi halde aynı anda birçok hatayı toparlamaya çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

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