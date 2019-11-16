16 Kasım cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
16 Kasım 2019 Cumartesi
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Güneş ve Merkür’ün Akrep burcunda yaptığı hareketler yüzünden biriyle sırlarınızı paylaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Fakat karşı tarafın da aynı şekilde sizinle bir şeyler paylaşmasını beklememelisiniz. Ayrıca bugün partnerinize karşı daha anlayışlı ve hassas olmanız ilişkinizi güçlendirecek.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinizdeki sesi dinleyin. En derin ve güçlü hislerinize kulak verin ve hayatı biraz yavaştan alın. Yeni adımlar atmadan kendinizi düşünmenin yanı sıra başkalarının da neler hissedebileceğini düşünerek hareket edin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gerekli ön çalışmayı yaptığınız taktirde işleriniz tereyağından kıl çeker gibi kolay bir şekilde hallolacak. İşinizdeki ufak ayrıntıları gözden kaçırmamaya dikkat edin. Aksi halde aynı anda birçok hatayı toparlamaya çalışmak zorunda kalabilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünkü nüktedan tavrınız çevrenizdekiler tarafından hoş karşılanmayabilir. Girdiğiniz ortamlardaki ruh halinin nasıl olduğunu gözlemleyip ona göre hareket etmeniz sizin yararınıza.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz gergin hissediyor olabilirsiniz. Bu yüzden de çevrenizdekilere sert davranıyorsunuz. İnsanları kırabileceğinizi göz önünde bulundurun ve kötü duygularınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne keyfiniz olmadan başlamış olabilirsiniz. Merak etmeyin, kendinize güveniniz varken girdiğiniz her ortamda moralinizi yüksek tutacak bir sebep bulabileceksiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birdenbire yaşayacağınız bir duygu patlaması yüzünden planlarınız altüst olabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda normalde sizi üzmeyecek bir şey yüzünden gözyaşlarına boğulabilirsiniz. Bunu bastırmaya çalışmayın, bazen duygularınızı bu şekilde ifade etmeniz güzeldir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir şeyler için çabalamayı bırakıp evrenin size sunduklarını kucaklama vakti. Bazen kendinizi o kadar yorarak çalışıyorsunuz ki ayağınıza kadar gelen fırsatları fark etmiyorsunuz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün enerjilerinizi iyi yönetebildiğiniz bir gün. Özellikle psişik tarafınız bugün çok güçlü. İnsanların davranışlarının ardında ne sebep yattığını hissedebiliyor ve buna göre hareket ediyorsunuz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki herkesin yeni işlere adım attığını görüyor ve siz de dahil olmak istiyorsunuz. Herkes yapıyor diye balıklama atladığınız şeylere dönüp bir kere daha bakmanızda fayda var. Hayatın bir yarış olmadığını hatırlayın, kendinize zaman verin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün maskülen ve feminen taraflarınız birbirine çok zıt şeyler söylüyor olabilir. Endişelenecek bir şey yok. İki tarafınızdan da farklı şeyler öğrenebilir, hedeflerinize ulaşmanız gereken kısımları seçerek hareket edebilirsiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üzerinde çalışmakta olduğunuz projenin bir kısmını bu görevin altından kalkabilecek başka birine devretmelisiniz. Bu görevi yapabilecek birinin olduğunu bildiğiniz halde tüm sorumluluğu üstlenmenize gerek yok. Böylece hem yaptığınız işin kalitesi artar hem de siz yorulmazsınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinde bulunduğunuz ilişki hakkındaki düşünceleriniz değişime uğrayabilir. İlişkinizin güzelliklerini olduğu gibi, müdahale etmeden görmeye çabalayın. Bu iki taraf için de en doğrusu.
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