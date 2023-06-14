Günlük burç yorumları: 16 Haziran Cuma

Siyah ve beyazın iki uç noktası arasında grilerin bulunduğunu hatırlamanız gerekiyor. Eğer bir konuda iki uzak uç arasında kalmış gibi hissediyorsanız bunların önünüzde uzanan bir cennete açılan iki kapı olabileceğini bilin. Bugün biraz rahatlamak için size yardımcı olabilecek aktivitelere öncelik verin, böylece sizi kapana kısılmış hissettiren duyguları bedeninizden uzaklaştırın. Etrafınızdaki şeyler sizin enerjinizi yansıtıyor ve siz deonları kabul ederek bunu güçlendiriyor olabilirsiniz. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna güvenin. Bir şey yavaş ilerliyorsa bilin ki size sabrı öğretiyor, bir şey kendi kendine yön veriyorsa size yaratıcı düşünmeyi öğretiyor ve bir şey sizi yapayalnız hissettiriyorsa, duygusal desteğe ulaşmayı öğretiyor demektir.