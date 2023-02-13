Günlük burç yorumları: 15 Şubat 2023 Çarşamba

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arzularınızı ifade etmek şu anda zor olabilir. Belirli bir imajı canlandırmak için akranlarınız ve otorite figürleri tarafından baskı hissedebilirsiniz. Belki de kendi çekingenliğiniz bu görüşe büyük ölçüde katılıyor ve bu da başka birini ne kadar gerçekten suçlamanız gerektiğini söylemeyi zorlaştırıyor. Unutmayın, iç çatışmanız çok kızışırsa, gerçeğiniz muhtemelen eninde sonunda taşacaktır. Başkaları muhtemelen bu sürprizi yaşamış olsalar da, bunu onlar yerine kendin hakkında yapmaya çalış.
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