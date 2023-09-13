Günlük burç yorumları: 15 Eylül 2023 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bu günde, devam eden faaliyetler yeni başlangıçlara tercih ediliyor. Eğer ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarınızı ihmal ediyorsanız, şimdi arayı kapatma ihtiyacı duyacaksınız. Yepyeni girişimlere başlamak yerine sakinleşmeye, rahatlamaya ve son olaylar üzerine düşünmeye ihtiyacınız var. Ayrıca bugün, yaratıcı fikirleriniz veya benzersiz bakış açınızla öne çıkmanız açısından güçlü olan yeni bir döneme adım atıyorsunuz. Zekanız ve iç görünüzle parlıyorsunuz. Yaklaşımınız her zamankinden daha kendinden emin ve fikirlerinizi ileri sürmeye ve paylaşmaya daha yatkınsınız.
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