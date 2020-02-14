Günlük burç yorumları! (14 Şubat 2020 Cuma)

14 Şubat cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün sevdiklerinizle zaman geçirmek ve sizi mutlu edecek aktivitelerle uğraşmak isteyeceksiniz. Sevildiğinizi hissetmek yaşantınızdaki ufak sorunlara da daha pozitif açıdan yaklaşmanızı sağlayacaktır. 

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün fiziksel olarak daha aktif olmaya çalışın. Asansöre binmek yerine merdivenleri kullanın, evinize giderken uzun yolu tercih edin. İçinizdeki fazla enerjiyi bu şekilde atabilirsiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gerçekleri söylemekten çekinmemeniz gerekiyor. İnsanlarla daha iyi geçinmek için aslında size ait olmayan fikirleri sizinmiş gibi göstermeyi bırakmalısınız. 

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