14 Şubat cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
14 Şubat 2020 Cuma
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Bugün sevdiklerinizle zaman geçirmek ve sizi mutlu edecek aktivitelerle uğraşmak isteyeceksiniz. Sevildiğinizi hissetmek yaşantınızdaki ufak sorunlara da daha pozitif açıdan yaklaşmanızı sağlayacaktır.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün fiziksel olarak daha aktif olmaya çalışın. Asansöre binmek yerine merdivenleri kullanın, evinize giderken uzun yolu tercih edin. İçinizdeki fazla enerjiyi bu şekilde atabilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gerçekleri söylemekten çekinmemeniz gerekiyor. İnsanlarla daha iyi geçinmek için aslında size ait olmayan fikirleri sizinmiş gibi göstermeyi bırakmalısınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi kendinize kalma fikri bu aralar kulağınıza pek cazip gelmiyor gibi. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirip sorunlarınızdan uzaklaşmanız en iyisi.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok çılgınca fikirleriniz olabilir. Ancak bunları kendinize saklamanız daha iyi olacaktır. Diğer herkes bu fikirlerinize sıcak bakmayabilir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sonunda aradığınız ince ruhlu kişiyi buldunuz! Bu kişiyle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Sizi sürekli şımartıyor ve yüzünüzden gülücükleri eksik etmiyor. Değerini bilin!
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Elinizdeki parayı idareli kullanmazsanız arkadaşlarınızdan borç almak durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir şey yaşamamak için gereksiz harcamalardan kaçının.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda her şeyin uyum içinde ilerleyeceği sürece girmenize çok az kaldı. Bugün yapmanız gereken tek şey biraz daha çaba sarf etmeniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her kafadan ayrı ses çıktığı durumlarda kendinizi bu ortamdan soyutlamanız en doğrusu olacaktır. Kendi doğru bulduğunuz yolda ilerlemelisiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapacağınız işleri doğru sıraya koymanız bu aralar çok önemli. Bu konuda bir aksama yaşadığınızda hayal kırıklığına uğramanız çok olası.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizdeki büyük sorunlar yüzünden partnerinizle ara vermeyi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak birbirinizden uzaklaşmak bu sorunları daha da büyütebilir.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eviniz kirlendiğinde nasıl hemen evinizi temizliyorsanız zihninizin kirlendiğini hissettiğinizde de aynı şeyi yapmalısınız. Bugün meditasyon yapmak için çok iyi bir gün.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evdeki sorunlarınızdan uzaklaşmak istiyorsanız kendinizi meşgul edecek başka şeyler bulmalısınız. Sevdiğiniz bir alana yönelmeli ve enerjinizi bu alana yöneltmelisiniz.
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