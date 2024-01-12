Günlük burç yorumları: 14 Ocak 2024 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün erken saatlerde etkileşimlerinizi gözlemlemek için bir adım geri gitmek en iyisi olabilir. Çok fazla okursanız veya çok derine inerseniz, yalnızca kendinizi zorlayıcı bir bölgeye sokarsınız. Farkındaysanız bu açıklayıcı olabilir ancak daha derin sorunlardan kaçınıyorsanız biraz rahatsız edici olabilir. Siz, hayatınızda ele geçirmiş olabilecek daha küçük sorunlara odaklanarak, düzeni sağlama eğilimindesiniz! Yine de gün ilerledikçe ilişkileriniz ve kendi ihtiyaçlarınız, istekleriniz ve arzularınız hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. İyi duygular genellikle karşılık görür ve özellikle fikirleriniz ve ilgi alanlarınız konusunda desteklendiğinizi hissedebilirsiniz.
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