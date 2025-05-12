Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2025 Çarşamba

Ay, yoğun Akrep burcundaki seyrine sabah saatlerine kadar devam ediyor, ardından maceracı Yay burcuna geçiyor. Yay burcundaki Ay, coşkulu, kendine güvenen ve geleceğe dönüktür. Öğrenme, keşfetme ve yeni şeyler deneyimleme isteğimizi ateşler; bugünlerde rutinden çıkmak veya ortam değiştirmek cazip gelir. Hedeflerimizi yüksek tutarız. Yine de Güneş ile Pallas arasındaki kare açı nedeniyle, ego sorunları ya da özgüven eksikliği yüzünden olayları net veya mantıklı bir şekilde görme becerimiz zayıflayabilir; dikkat edilmesi gereken bir durum! Netlik kazanmak için geri adım atmamız gerekebilir. Bugünkü Satürn-Seres kavuşumuyla birlikte, anlam arayışımız artar ve güçlü bir görev bilinci hissederiz, ancak ilerleyebilmek için bir şeyleri geride bırakmamız gerektiğini de fark ederiz. Ayrıca bu dönemde, aktivitelerimizi, duygularımızı, projelerimizi ya da başkalarına bakımımızı organize ederek, yapılandırarak veya sınırlandırarak kontrol altına alma eğilimi de görülebilir. Çabalarımızı iyileştirmek için işleri sadeleştirmek en iyi seçim gibi görünüyor. Aynı zamanda, sevdiklerimiz ya da hayatımızdaki insanlara bakım verme konusunda güçlü bir sorumluluk duygusu da hakimdir. Ay, sabah saatlerinden itibaren boşlukta olacak; burç değiştirmeden önceki son açısı (Satürn ile üçgen) tamamlanmış olacak ve ardından da Yay burcuna geçecek.