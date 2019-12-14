Günlük burç yorumları! (14 Aralık 2019 Cumartesi)

14 Aralık cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Güneş’in Kova burcunda yaptığı açılar kendi gerçekliğinizle yüzleşmenizi sağlıyor. Hayal dünyanızdan kopmak zor gelse de bunu başarmalı ve olaylara farklı açıdan bakmalısınız. Bunu yapmak daha güçlü ve mantıklı olmanızı sağlayacaktır.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün insanlar isteklerinizi yerine getirip sizi memnun etmek için adeta yarışıyor. Bulunduğunuz ortamda lider konumunda olmalısınız. Bu durumu kötüye kullanmamaya özen göstermelisiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün çok pozitif bir gün geçireceksiniz. Genel ruh halinize kıyasla daha sakin ve dengeli davranıyorsunuz. Bu da daha huzurlu olmanızı sağlıyor.

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