14 Aralık cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
14 Aralık 2019 Cumartesi
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Güneş’in Kova burcunda yaptığı açılar kendi gerçekliğinizle yüzleşmenizi sağlıyor. Hayal dünyanızdan kopmak zor gelse de bunu başarmalı ve olaylara farklı açıdan bakmalısınız. Bunu yapmak daha güçlü ve mantıklı olmanızı sağlayacaktır.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün insanlar isteklerinizi yerine getirip sizi memnun etmek için adeta yarışıyor. Bulunduğunuz ortamda lider konumunda olmalısınız. Bu durumu kötüye kullanmamaya özen göstermelisiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok pozitif bir gün geçireceksiniz.Genel ruh halinize kıyasla daha sakin ve dengeli davranıyorsunuz. Bu da daha huzurlu olmanızı sağlıyor.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza dört elle, sımsıkı ve hevesle tutunduğunuz bir dönemdesiniz. Ulaşmak istediğiniz noktaya doğru düzenli bir şekilde çalışarak ilerliyorsunuz ve bu sizi inanılmaz bir şekilde tatmin ediyor.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün tüm dikkatler üzerinizde ve çok çekici görünüyorsunuz. Bu durumu elde etmek istediğiniz şeyler için kullanmaktan çekinmemelisiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda kendinizi bir kafesin içinde hissettiğiniz için hayal kurmayı unutmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. İşte bugün size yeniden hayaller kurdurtacak biriyle tanışacaksınız ve içiniz kıpır kıpır olacak.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün partneriniz sizi şaşırtacak. Aldığı bir hediye ile sizi ne kadar önemsediğini ve takdir ettiğini gösterecek olan partnerinize teşekkür etmeyi ihmal etmemelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaptığınız harcamalara dikkat edin. Büyük harcamalar yapmak zorunda kalırsanız iki kere düşünün. Aksi taktirde mantıksız yatırımlar yapacaksınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç gündür evinizde gergin bir ortam olduğunu düşünüyorduysanız artık durumun daha iyiye doğru gittiğine şahit oluyorsunuz. Bu durum sizi sevindiriyor. Artık rahat bir “Oh!” çekme zamanı.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi o kişiyi elde etmek için resmen adamış durumdasınız. Gözünüz ondan başkasını adeta görmüyor. Biraz kendinize gelmeli ve olayların gerçekliğini görmelisiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün evinizde sıcacık battaniyenizin altına girip eşinizle ve çocuğunuzla zaman geçirmek tam da aradığınız şey. Tüm haftanın yorgunluğu bu şekilde atmak size iyi gelecek.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün meraklı ve hayalperest tarafınız ağır basıyor. Eğer arkadaşlarınızla buluşup yeni yerler keşfetme planlarınız varsa hiç durmadan harekete geçmelisiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Canınızı sıkan şeyleri yavaşça geçmişte bırakmayı başardınız. İlerleyen günlerde normalden daha aktif olmanız olası. Bugün dinlenerek enerji depolayabilirsiniz.
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