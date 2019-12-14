Güneş’in Kova burcunda yaptığı açılar kendi gerçekliğinizle yüzleşmenizi sağlıyor. Hayal dünyanızdan kopmak zor gelse de bunu başarmalı ve olaylara farklı açıdan bakmalısınız. Bunu yapmak daha güçlü ve mantıklı olmanızı sağlayacaktır.