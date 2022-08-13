Günlük burç yorumları: 14 Ağustos 2022 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şu anda küçük bir konuşma yapmak sizin için kolay olabilir, ancak bunu tamamen tatmin edici bulmayabilirsiniz. Asıl söylenecekleri ertelemek için gereksiz konuları gündeme getiriyor olabilirsiniz. Bu size daha kolay bir yol gibi görünse de ertelemek, hiçbir şeyi ortadan kaldırmayacak ve daha güçlü bir halde size geri döndürecektir. Bu konuyu hallederseniz ne kadar rahatlayacağınızı düşünün ve dişinizi sıkın.