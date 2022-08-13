Günlük burç yorumları: 14 Ağustos 2022 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyalleşme fırsatları şimdi sizin için bol olabilir ancak, katıldığınız davetlerin ötesinde bir samimiyet arzulayabilirsiniz. Arzularınız ve arkadaşlarınızın bunları karşılamak için ne kadar donanımlı oldukları arasındaki tutarsızlıklar konusunda kendinize karşı gerçekçi olmak akıllıca olacaktır. Başka birini olmadığı bir şey olmaya zorlamak pekiyi sonuçlanmayabilir, ancak kim olduğunuzu ve ne istediğinizi dürüstçe kabul etmek, onu elde etmenin ilk adımıdır.
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