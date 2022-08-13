Günlük burç yorumları: 14 Ağustos 2022 Pazar

14 Ağustos 2022 Pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
13 Ağustos 2022 00:08 Güncelleme: 13 Ağustos 2022 00:09
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  • Tutkular bugün tüm konularda yüksek olabilir. Gün herkesi bireyselliğini farklı şekillerde ortaya koymaya teşvik ediyor, bu yüzden grup çalışmaları çok iyi sonuçlanmayabilir. Övünmek, büyümek ve sahne ışığını tatmak için olağan bir gün ancak perde arkasında yapılması gerekenler de unutulmamalı. Bir süredir saklanan gerçekler, umulmadık zamanlarda ortaya çıkabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişiliğinizin eğlenceli ve genç bir yanı şimdi ortaya çıkıyor olabilir, ancak yaşıtlarınızın olgunlaşmamış göründüğünüz için sizi küçük görmesinden endişe duyabilirsiniz. Başkalarının sizi geride tutmasına izin vermeyin. Yaptığınız her şeye güvenle yaklaştığınız sürece, muhtemelen iyi sonuçlanacaktır. Açıkça kabul etmeye hazır olmadığınız duyguların önemi fark edeceğiniz bir gün olabilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evinizi güzelleştirmek bugün sizin için yüksek bir öncelik olabilir. Bununla birlikte, bu isteğiniz evinizi paylaştığınız kişilerle pek uyuşmayabilir. Tartışmaları arttıracak bir şekilde yanıt vermektense, size bu tür tek taraflı kararlar verme yetkisini veren şey hakkında eleştirel düşünmek daha iyi olabilir. Başkalarının da bu özel sürecin parçası olma hakkına sahip olduğunu fark ederseniz, işbirliği içinde çalışmak yardımcı olabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda küçük bir konuşma yapmak sizin için kolay olabilir, ancak bunu tamamen tatmin edici bulmayabilirsiniz. Asıl söylenecekleri ertelemek için gereksiz konuları gündeme getiriyor olabilirsiniz. Bu size daha kolay bir yol gibi görünse de ertelemek, hiçbir şeyi ortadan kaldırmayacak ve daha güçlü bir halde size geri döndürecektir. Bu konuyu hallederseniz ne kadar rahatlayacağınızı düşünün ve dişinizi sıkın.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Finansal imkânlarınız şu anda normalden daha bol görünebilir ancak, bunun hakkında nasıl konuştuğunuza dikkat etmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve tanıdıklarınız şu anda kendi arzularının peşinden gitmeye hevesli olabilir ve sahip olduklarınızdan ödünç almak için kendilerini savunmasız ve muhtaç görünmekten alıkoymamaları mümkündür. Nimetleriniz için minnettar olmak önemli olsa da, bu muhtemelen şimdilik özel olarak kabul ettiğiniz bir şey olmalıdır.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün fark edilmek karmaşık bir deneyim olabilir. En azından ilk başta muhtemelen ilgiden hoşlanacaksınız. Durumu çok fazla düşünüp ihtimaller arasında kaybolursanız bunun size mutluluktan çok endişe getirmesi de olasıdır. Fikirleri tam olarak duymak istediğiniz gibi olmasa bile, bazı büyükleriniz tarafından nasıl algılandığınızı bilmek değerli olabilir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sır tutmak bugün çok önemli olabilir. Muhtemelen onu ele verecek hiçbir şey söylemeyecek olsanız da, sadece bilmenin bile sizi nasıl etkileyeceğini dikkatlice düşünmemiş olabilirsiniz. Kendinizi birkaç kişi arasında kalmış hissediyorsanız, taraf seçmektense oyundan çekilmek daha mantıklı olabilir. Size kırgın olan birilerinden, bazı ilk adımlar alabilir ve bunun devamını getirebilirsiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyalleşme fırsatları şimdi sizin için bol olabilir ancak, katıldığınız davetlerin ötesinde bir samimiyet arzulayabilirsiniz. Arzularınız ve arkadaşlarınızın bunları karşılamak için ne kadar donanımlı oldukları arasındaki tutarsızlıklar konusunda kendinize karşı gerçekçi olmak akıllıca olacaktır. Başka birini olmadığı bir şey olmaya zorlamak pekiyi sonuçlanmayabilir, ancak kim olduğunuzu ve ne istediğinizi dürüstçe kabul etmek, onu elde etmenin ilk adımıdır.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Profesyonel adaylar her an karşınıza çıkabilir. Egonuzu tatmin eden bir teklif sizi baştan çıkarmadan önce, iş-yaşam dengenizi unutmayın. Hayatınıza sızan ek yükümlülükleri yerine getirmeye devam etmek yerine, aile içinde bazı iş dağılımları yapmanız gerekebilir. Bugün insanların eleştirilerine biraz fazla hassas olabilirsiniz, dinleyip tartışmak yerine kulağınızı kapatın ve önünüze bakın.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Entelektüel tutkularımız muhtemelen şu anda sizin için özellikle heyecan verici. Sorumluluklarınız ve tutkularınız arasında bir denge kurmaya çalışan en zor kısım çevrenizdeki insanlara isteklerinizi rasyonalize etmek olabilir. Sizi tam olarak anlayamasalar dâhi bazı işe yarar fikirlere sahip olabileceklerinden, iyi niyetli yaklaşımları durup dinlemek isteyebilirsiniz.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün birkaç harika fırsatı size gerçekten çekici gelebilir. Size sunulanların iyi tarafını görmek muhtemelen kolay olsa da, gerekli olduğunda vazgeçme özgürlüğüne sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekebilir. Özellikle konuya aşk ve arkadaşlık da dâhil olduğunda, mantığınızın ağır basmasına izin vermelisiniz. Potansiyel olarak rahatsız edici sorular sormak, sizin için doğru olan seçimi yapmanız için gerekli olabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda hayatınızda başka bir kişi karar verici bir role sahip olabilir. Onlara hayran olmak için nedenleriniz olsa da, denklemde size de yer olmalı yoksa muhtemelen er ya da geç patlayacaksınız! İsyan etmektense uyum sağlamak daha kolay görünse de gerçek ihtiyaçlarınızı karşılamayan herhangi bir durum sonsuza dek süremez. İletişimin bir şeyleri değiştirmeyeceği konusunda yanılıyor olabileceğinizden, bir şans vermelisiniz.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çevrenizde düzen elde etmek bugün büyük bir ihtiyaç. Ellerinizle çalışma beceriniz yüksek bir noktada olabilir, bu da evle ilgili projeler için olanak tanır. Bununla birlikte, gerçek yaratıcılık hem uygulama hem de ilham gerektirdiğinden, sanatsal bir şeyler ortaya koymak için günü ayırmak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi belli belirsiz etrafınızda sallamak yerine ifade etmek, sonuçlarınızı etkileyici hale getirecek sonraki adımları belirlemenize yardımcı olabilir.

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