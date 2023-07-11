Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2023 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün sizde derin duygular uyandırıyor ve ihtiyaçlarınız hakkında daha fazla şey öğrenme arzusu uyandırıyor. Günün ilk bölümünde, nedeniyle performansınız, sorumlulukları yerine getirme veya yakın ilişkilerle ilgili bazı güvensizliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İnsanları memnun etmek için çok uğraşmaktan kaçının ve başkalarıyla yarı yolda buluşarak kendinize hizmet etmeyi hedefleyin çünkü bu sizi büyük bir kinden korur. Dikkat edilmesi gereken zayıflıkları veya güvenlik açıklarını belirlemek için mükemmel bir zaman olabilir. Bir partnerle kendinizi daha etkili bir şekilde ortaya koymanız gerektiğini keşfedebilirsiniz. Neyse ki, gün ilerledikçe kendinizi daha net ve daha kararlı hissediyorsunuz. Ayrıca, planlarınızı ilerletmenize yardımcı olabilecek başkalarının yetenekleri, girdileri veya kaynakları için etrafınıza bakmak için de önemli bir zamandır.
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