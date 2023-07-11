Günlük burç yorumları: 13 Temmuz 2023 Perşembe

13 Temmuz 2023 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 11 Temmuz 2023 12:01
ABONE OL

  • Eğer amacınızı gerçekleştirmek ile maddi ihtiyaçlarınız arasında sıkışıp kalmış gibi hissediyorsanız, gün size gerçekten hak ettiğiniz şey hakkındaki içsel konuşmanızın bugün bir kontrole ihtiyacı olabileceğini söylüyor. Zengin olmayı diliyor ama bu parayı nasıl yöneteceğiniz konusunda içten içe endişe mi duyuyorsunuz? Belki de hayallerinizin hala biraz uzak gelmesinin nedeni budur. Üzerinde çalıştığınız başka herhangi bir şey için aynı durum söz konusu olabilir. Stresinizin arka planda kalmasına izin verin ve bunun yerine kendinizi destekleyecek becerilerle donatmaya odaklanın ve ilerlemeye devam edin. Farkına varmadan önce, hayatınızdaki bir sonraki aşamayı hayal ederek hayallerinizi yaşıyor olacaksınız.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günün ilk yarısında güvensizliklerle boğuşabilir veya statükoyu korumak yerine kendi yolunuza devam edip etmeyeceğinizi merak edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanların biraz huysuz olduğunu fark ederseniz, size ait olmayan çok fazla sorunu üstlenmekten kaçının. Mütevazı da olsa bugün bir göreve ihtiyaç olduğunu hemen anlayacaksınız. Tamamen arkasında değilseniz, yeni bir kendini ifade etme yoluna girmek samimiyetsiz veya asi olarak algılanacaktır. Gerçekten daha fazla zamana ihtiyacınız varsa, bu zamanı ayırın. Nereden başlayacağınızı bilemediğiniz için biraz cesaretiniz kırılmış hissedebilirsiniz ancak gün ilerledikçe her şey yerine oturuyor gibi görünüyor.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, hem hassasiyetinizi hem de cesaretinizi ön plana çıkarıyor ancak günün ilk yarısında başaramadığınız şeyler hakkında biraz suçluluk duygusuyla uğraşıyor olabilirsiniz. Bugün, gözden kaçmış veya başka bir şekilde kötü hissedebilirsiniz. Güvensizlikler bir sorun olabilir ancak onlardan ders almak da mümkündür ve değerlidir. Bu etki altında büyük kararlar almak kolay gelmiyor ve birinin havayı temizlemesi gerekiyor olabilir. Gün ilerledikçe, yeni bir şey hayatınızı canlandırabilir. Biraz daha enerjik ve kendiliğinden hissetmek doğal. Duygular anında ve yüzeydedir ancak şu anda hızı siz belirliyorsunuz ve kontrolün sizde olması oldukça iyi hissettirebilir.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendini yenileyen veya tazeleyen aktiviteler için iyi durumdasınız. Bir duygu sizi şaşırtabilir veya problem çözme içgüdüleriniz biraz radikal olabilir. Günün ilk yarısında çevrenizde bir miktar sadakat eksikliği ve genel bir güvensizlik olabilir ancak bu, gündeminizi zorlamak veya ilişkileri onarmaya çalışmak için ideal bir zaman değildir. Yaşanan bir olay, bir arkadaş, grup veya mali durumla ilgili güvensizlikleri tetikleyebilir. Sırf huzuru korumak adına, iç sesinizi görmezden gelerek başkalarının planlarına uymamaya dikkat edin. Açık fikirli olun ve sinirlerinize dokunan bir şey olup olmadığını veya duygusal bir yaranın yeniden açılıp açılmadığını öğrenmeyi hedefleyin.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kariyer, aile, ebeveynler veya diğer sorumluluklar, günün ilk yarısında kendilerini duyurmanın bir yolunu buluyor. Beklentilere ve sınırlamalara karşı çok hassas olsanız da şimdilik bu konuda bir şeyler yapacak güveniniz olmayabilir. Çizgiyi tamamen aşmak zorunda değilsiniz çünkü bu içsel bir hüsrana yol açacaktır ancak gerçekten kendinizin diyebileceğiniz bir planınız olana kadar her şeyin bitmesini beklemeye karar verebilirsiniz. Birisi veya bir şey sinirinizi bozarsa, o zaman bir parçanızın iyileştirilecek alan olduğunu hissettiğini bilirsiniz. Nitekim başkalarının ne düşündüğüne odaklanmak yerine, kendiniz için kendinizi geliştirmenin yollarını düşünün. Büyük kararlar almak için en iyi zaman olmasa da değerli bağlantılar kurmak ve ders almak için iyi durumdasınız.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi basit de olsa bir misyon veya hedefe sahip olmak ruh halinizi yükseltecek. Yine de gün dikkatinizi çekmek için ortaya çıkan geçmişten gelen küçük hayal kırıklıklarına veya çözülmemiş sorunlara işaret edebilir. Örneğin bir inanca, fikre, yöne veya ilişkiye olan bağlılığınızla mücadele edebilirsiniz. Başkalarının görüşlerini kişisel olarak almamaya çalışın ve şu anda savunmasızlık duygularını tetikliyor gibi görünen herhangi bir şeyden uzak durun. Bu oldukça öğretici ve ödüllendirici olabilir. Gün, odağınızı hayal kırıklıklarına çevirebilse de gün ilerledikçe işler düzelir. Yenilik, bağımsızlık ve yaratıcı alan için can atıyor olabilirsiniz ve hedeflerinizin peşinden giderken kurduğunuz bağlantılar ilham verici ve özgün olabilir.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün yeni bir şeyler öğrenmek ya da farklı bir şeyler yapmak için huzursuz olabilirsiniz. Sorunları belirlemek ve bu şeyleri geride bıraktıktan sonra hayatı olacağı gibi görselleştirmek için iyi bir zaman. Buna rağmen, günün ilk yarısında, özellikle otomatik pilotta çalışıyorsanız, kendinizden şüphe duymanız kararlarınızı ve etkileşimlerinizi baltalayabilir. Yine de geçici bir güven eksikliği size yardımcı olabilir. Örneğin, kendinizle ve ihtiyaçlarınızla daha iyi iletişim kurmak için zamanı akıllıca kullanabilirsiniz. Muhtemelen bir ilişkideki veya destekle ilgili duygular konusunda kafanız karışmıştır. Sınırlar aşılabilir ve bunların nasıl, ne zaman ve açık hale getirilip getirilmeyeceğini bilmek zor olabilir. Planınızın gerçekten adınızı koyabileceğiniz bir şey olduğundan emin olana kadar cesur bir hamle yapmayı erteleyebilirsiniz. Gün ilerledikçe sizi ufkunuzu genişletmeye veya ruh haliniz ve genel görünümünüz için harikalar yaratabilecek bir değişikliği aramaya teşvik eder.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün sizde derin duygular uyandırıyor ve ihtiyaçlarınız hakkında daha fazla şey öğrenme arzusu uyandırıyor. Günün ilk bölümünde, nedeniyle performansınız, sorumlulukları yerine getirme veya yakın ilişkilerle ilgili bazı güvensizliklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İnsanları memnun etmek için çok uğraşmaktan kaçının ve başkalarıyla yarı yolda buluşarak kendinize hizmet etmeyi hedefleyin çünkü bu sizi büyük bir kinden korur. Dikkat edilmesi gereken zayıflıkları veya güvenlik açıklarını belirlemek için mükemmel bir zaman olabilir. Bir partnerle kendinizi daha etkili bir şekilde ortaya koymanız gerektiğini keşfedebilirsiniz. Neyse ki, gün ilerledikçe kendinizi daha net ve daha kararlı hissediyorsunuz. Ayrıca, planlarınızı ilerletmenize yardımcı olabilecek başkalarının yetenekleri, girdileri veya kaynakları için etrafınıza bakmak için de önemli bir zamandır.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün ilişkilerinin ve arkadaşlığa olan ihtiyacının her zamankinden çok daha fazla farkındasın. Bununla birlikte, günün ilk yarısında, başkalarının ağrılı noktalarınıza dokunması çok kolay olabilir. İdeal olarak, bu, hayatınızın savunmasız bir alanını sağlamlaştırmak için gerekli önlemlerin alınmasına yol açar. İstediğiniz yanıtı alamayabileceğiniz için, ölçülü kalmayı hedefleyin. Finansal düzeyde de bir sıkıntı hissedebilirsiniz ancak bunlardan herhangi biri veya ruh haliniz sizi rehavetten çıkarıp harekete geçirebilir. Gün ilerledikçe ilerlemek daha kolay oluyor. Hayatınızda farklı bir bakış açısı veya biraz denge arıyorsunuz. Kendinizi başkalarına sevdirmek ve biraz işbirliği kazanmak için iyi bir zaman.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, günün ilk yarısında bir problemin üstesinden gelmeniz için ufak tefek rahatsızlıklar gerekebilir. Başkalarını mutlu ettiğini veya onları yatıştırdığını düşündüğünüz her şeyi kabul etmenin cazibesi vardır ancak bu yalnızca ileride sorunlara yol açabilir. Duygusal bağlar geçici olarak kafa karıştırıcı olabilir. Güvensizlikler yüzeye çıkabilir ancak gün ilerledikçe kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Aslında, şüpheler sizi harekete geçmeye, sorunları çözmeye ve kendinizi korkudan kurtarmaya bile motive edebilir. Hayatınızda çıkmaz sokaklar belirleyebilirsiniz ve kendinize karşı dürüst olmak ödüllendirici olabilir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün eğlenceler yaratmayı ve bunlardan keyif almayı teşvik ediyor. Günün ilk yarısında, evdeki ya da aile ile ilgili sorunlar, daha belirgin hale gelebilir. Bu sorunlar en iyi şekilde açık ve dürüst bir şekilde sıralanır. Yara bandı yaklaşımı kullanmak cazip gelebilir ancak en iyisi daha derine bakmak ve sorunların kökü üzerinde çalışmaktır. Biri, sinirlerinizde dokunuyor olabilir. Kendinizi ne zaman zorladığınızı ve hissettiğinizle ilgili sınırlarınızı belirleyin. Duygularınızla ilgili belirsizlik sizi biraz savunmasız hale getirebilir ve en iyisi değişiklik yapmaya ve onlarla birlikte ve onlar aracılığıyla büyümeye karar vermektir. Gün ilerledikçe, özellikle desteklenmiş, kendini ifade eden ve dışa dönük hissedebilirsiniz.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün aşinalık ve rahatlık ihtiyaçlarınızı harekete geçiriyor. Günün ilk yarısında, size çok iyi geri tepebileceğinden, birisini huzuru korumak için yatıştırmaya dikkat etmek en iyisidir. Gün, aşırı duyarlılığa yol açabilir ve konuşmalar veya zamanlama konularında bazı kalitesiz anlar olabilir. Dolambaçlı rotayı kullanmak yerine kibarca dürüst olmak daha iyidir ancak resmi tartışmaları, röportajları veya sunumları ertelerseniz daha iyi olabilir. Güvensizlikler sosyal durumlarda ortaya çıkma eğilimindedir. Ayrıca, ikinci bir bakışta kusurlarda güzellik bulacaksınız. Gün ilerledikçe, denenmiş ve doğru olan size fayda sağlar. Ferahlama ihtiyacınızın farkına varmak doğal olarak gelir.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balıklar, bugün merakınızı beslemek istiyorsunuz. Daha fazla çeşitlilik ve teşvik ihtiyacınızı onurlandırmak için iyi bir gün. Günün ilk yarısında güvensizlikleri ve yumuşak noktaları giderin. Gerçekten de hassasiyet artık sağlıklı, büyümeye yönelik etkileşimlere müdahale edebilir. Arkadaşlar ve sevgililerle karışık sinyaller mümkündür. Risk alma fikriyle eğleniyor olabilirsiniz ancak bir yanınız zemini sallamamayı tercih ediyor. İç sesiniz size ilerlemek için doğru zaman olmadığını söylüyor olabilir. Ayrıntıları düşünmek için daha fazla zaman ayırın ve yalnızca gerçek güven duygusu geldiğinde harekete geçin. Bugün kolayca tetiklenebilecek gibi görünen hassas alanlar hakkında bilgi edinmeyi hedefleyin. Gün ilerledikçe gevşemek ve eğlenmek daha kolaydır. Odak noktası paylaşım ve etkileşimdir.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.