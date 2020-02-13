13 Şubat perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
13 Şubat 2020 Perşembe
1
13
Bugün herhangi bir arkadaşınızla görüş ayrılığına düştüğünüzde fazla tepki vermemeye dikkat etmelisiniz. Haklıyken haksız durumuna düşmemek için fikrinizi sakin bir şekilde savunun. Arkadaşınız da sizi anlayacaktır.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önceleri zorlandığınız konularda bugün daha kolay ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Bu ilerlemeyi çevrenizde sizin için engel teşkil eden insanlardan uzaklaşarak başaracaksınız.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan biriyle olan ilişkiniz bugün yeni bir aşamaya geçecek. Bu durumdan ne kadar memnun olduğunuz konusunda emin olmadığınız için dikkatli olmanızda fayda var.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hiç hesapta olmayan bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Paranızı ayın ilerleyen günlerinde idareli kullanmak zorunda kalacaksınız.
5
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza özel birini almaya hazırlanıyorsunuz. Bu kişi hakkında düşündüğünüz her şey doğru. Sizi güzel bir ilişki bekliyor.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğer bugün bir tartışmaya dâhil olmanız gerekirse açık ve net bir şekilde konuşmaya dikkat edin. Kendinizi savunmak adına ne yapmanız gerekiyorsa yapın, çekinmeyin.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızda birçok fikir uçuşuyor olabilir ancak bunları uygulamaya geçirmek için biraz daha sabretmeniz gerekli. Acele etmemeye özen gösterin.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik engellerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Olabildiğince esnek olmaya ve değişen şartlara uyum sağlamaya çalışın.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Alışkanlıklarınızı değiştirmek zorunda kalmak sizi biraz sinirlendirmiş olabilir. Ancak ömrünüzün sonuna dek aynı düzene sahip olamayacağınızı anlamalısınız.
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13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınızdaki kişi sizi sinirden deliye de döndürse asla bunu ona yansıtmamalısınız. Çünkü bu kişinin istediği şey sizin sinirlerinizi bozmak. Ona istediğini vermeyin.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde basamakları hızlı hızlı tırmanmak istiyorsanız bu aralar buna odaklanmalısınız. Aklınızı meşgul eden başka sorunlarınızı bir kenara bırakmanın vakti geldi.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rekabetçi bir doğanız olması diğer insanların size kolaylıkla hayran duymasına sebep oluyor. Bununla beraber kıskançlık ortamı da ortaya çıkabiliyor. Kötü kalpli insanlardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Alçak gönüllü olmayı görünmez olmakla karıştırmayın. Yaptığınız iyi işlerin arkasında durun ve dikkat çekmekten korkmayın.
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