Günlük burç yorumları! (13 Şubat 2020 Perşembe)

13 Şubat perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Bugün herhangi bir arkadaşınızla görüş ayrılığına düştüğünüzde fazla tepki vermemeye dikkat etmelisiniz. Haklıyken haksız durumuna düşmemek için fikrinizi sakin bir şekilde savunun. Arkadaşınız da sizi anlayacaktır.  

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Önceleri zorlandığınız konularda bugün daha kolay ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Bu ilerlemeyi çevrenizde sizin için engel teşkil eden insanlardan uzaklaşarak başaracaksınız.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınızdan biriyle olan ilişkiniz bugün yeni bir aşamaya geçecek. Bu durumdan ne kadar memnun olduğunuz konusunda emin olmadığınız için dikkatli olmanızda fayda var.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Mükemmel bir cilt için karbonat

Mükemmel bir cilt için karbonat

Orman radyosu…

Orman radyosu…

Burçların eğlenceli yönleri

Burçların eğlenceli yönleri

Dik duruş egzersizleri

Dik duruş egzersizleri

Erkek infertilitesi nedir ve nasıl anlaşılır?

Erkek infertilitesi nedir ve nasıl anlaşılır?

Psikoloğuma aşık oldum!

Psikoloğuma aşık oldum!

Pasif agresif bir direniş biçimi: İnat

Pasif agresif bir direniş biçimi: İnat

Evinizi baştan aşağı yenileyin!

Evinizi baştan aşağı yenileyin!

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X