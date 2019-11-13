13 Kasım çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
13 Kasım 2019 Çarşamba
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Dünkü Dolunay’ın etkileri hala üzerinizde. Kendinizi çok fazla duygusal hissediyor olabilirsiniz. Bu duygusallık beraberinde boş yere alınganlık yaratsa da mantığınızı arka plana atmamaya çalışın. Yoksa çok sevdiğiniz arkadaşlarınızla ya da partnerinizle sürtüşmeler yaşayabilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Resmi bir kurumdan beklediğiniz bir yanıt umduğunuzdan kısa sürede gelecek. Bu süre zarfında sabırsız davranmamaya çalışın. Siz fark etmeseniz bile stresli olmanız etrafınızdaki insanları negatif etkiliyor. Rahatlamaya çalışın ve endişelenmeyin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün herkesin ilgisi sizin üzerinizde, bu da kendinizi çok güçlü hissetmenizi sağlıyor. Bunun tek kötü tarafı ise güçlü hissetmenizden dolayı kendinize fazla yüklenmeniz. Bir gün içinde kendinize yüklenmek yerine yapmanız gereken işleri günlere bölün.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yüzünüzde gizleyemediğiniz gülümsemeniz ve pozitif enerjinizle bugün ışık saçıyorsunuz. Arkadaşlarınızın yanına gidin ve onların da gününü aydınlatın. İhtiyaçları olan şey tam da bu!
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizin söylediği şeylere fazla alınıyor gibisiniz. Halbuki kendisinin sizi kızdırmak gibi bir niyeti yok. Eğer sinirlerinize hakim olamıyorsanız biraz sakinleşene kadar ondan uzak durun.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize has, orijinal ve sıra dışı tarafınızı ortaya çıkarmanın tam zamanı. Özellikle de çalışma yerinizde. Böylelikle yaptığınız işler patronunuzun daha çok ilgisini çekecektir.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bir davete katılmanız gerekebilir. Kendinizi bu konuda hiç sıkmayın çünkü gecenin yıldızı olacaksınız. Başta çekingen davransanız da ilerleyen saatlerde sizi olumlu yönde etkileyecek görüşmeler yapacaksınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptıklarınız başkalarının onayını almak amaçlı olmamalı. Kimsenin sizin yerinize yapacaklarınızı yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Bu en çok güvendiğiniz dostlarınız olsa bile.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün odak noktanız aileniz. İşyerinde, sokakta veya arkadaşlarınızda kafede kahve içerken… Yer fark etmeksizin ailenizi düşünüyor olmalısınız. Onları aksattığınızı düşünüyorsanız bazı dengeleri tekrar kurma zamanı diyebiliriz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınızın değerini anlayacağınız bir gün. Grup olarak yapacağınız bir aktivite sayesinde ne kadar mükemmel dostlarınız olduğunu bir kez daha hatırlayacaksınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinize karşı sessiz ve sakin kalmaktan artık yorulmadınız mı? Siz de bir bireysiniz ve onunla her konuda aynı fikirde olamazsınız. Artık kendi değerlerinizi ve düşüncelerinizi savunmanın tam zamanı.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok enerjik olsanız da çevrenizdeki herkesin bu enerjiye ayak uyduramayacağını aklınızda bulundurmanızda fayda var. Karşınızdaki kişinin morali bozuksa onu neşelenmek için zorlamak yerine sıkıntısını dinlemeniz daha iyi olacaktır.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dün gece gördüğünüz rüyaları bir yere not etmenizde fayda var. Bugün alacağınız kararlara etki etme olasılıkları büyük. Bugün ayrıca romantik tarafınız ağır basıyor. Bunu fırsata çevirip partnerinizle güzel bir gece geçirebilirsiniz.
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