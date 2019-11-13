Günlük burç yorumları! (13 Kasım 2019 Çarşamba)

13 Kasım çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Dünkü Dolunay’ın etkileri hala üzerinizde. Kendinizi çok fazla duygusal hissediyor olabilirsiniz. Bu duygusallık beraberinde boş yere alınganlık yaratsa da mantığınızı arka plana atmamaya çalışın. Yoksa çok sevdiğiniz arkadaşlarınızla ya da partnerinizle sürtüşmeler yaşayabilirsiniz.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Resmi bir kurumdan beklediğiniz bir yanıt umduğunuzdan kısa sürede gelecek. Bu süre zarfında sabırsız davranmamaya çalışın. Siz fark etmeseniz bile stresli olmanız etrafınızdaki insanları negatif etkiliyor. Rahatlamaya çalışın ve endişelenmeyin.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün herkesin ilgisi sizin üzerinizde, bu da kendinizi çok güçlü hissetmenizi sağlıyor. Bunun tek kötü tarafı ise güçlü hissetmenizden dolayı kendinize fazla yüklenmeniz. Bir gün içinde kendinize yüklenmek yerine yapmanız gereken işleri günlere bölün.

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