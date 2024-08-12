Günlük burç yorumları: 13 Ağustos 2024 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün korkuları ve endişeleri harekete geçiren çelişkili mesajlar ve olaylar olabilir. Hayatınızdaki insanlar biraz kontrolcü görünüyor. Şu anda güç oyunlarının kökeninde bir pozisyon, unvan veya kişiyi kaybetme korkusu var. Bir fikrin benimsenmemesi veya anlaşılmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğrayabilir ve her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Birinin aşıladığı korku, sizi bazı güzel şeylerden alıkoyabilir, bu yüzden buna dikkat edin. Gerçekte, gergin hissetmek keşfetmeye değer daha derin bir şeyin belirtisi olabilir. Şu anda zihninizin merkezinde yer almasına izin verdiğiniz şey konusunda seçici olun. Gün ilerledikçe ve hayatınıza daha basit, daha anlaşılır bir şekilde yaklaştıkça bu görev çok daha kolay hale gelir.
Facebook Yorumları