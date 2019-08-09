Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Oğlak’taki Ay Plüton ile kesişiyor. Bu takımyıldız, depresyona, hedonizme ve içselliğe neden olabilir. Ayrıca, bu duygular etkisi altında işlenen öfke ve davranış patlamaları çatışmalara ve krize yol açabilir. Ay Kova’ya giriyor. Kova burcunda doğanlar, neşe ve dinlence aktivitelerine açıktır. Sosyal yönler günümüzün konusudur. Şimdi başarılı bir girişime başlama zamanı geldi. Kova’daki Ay, Aslan’daki Merkür’le açıda. Bugün manevi hediyeler alabileceğiniz bir gün, ancak ciddi kararlar dikkatlice düşünülmelidir. Düşünceler değişkendir ve gerçeklerden sapmıştır. Zorluklar değişkenlik izlenimini artırabilir.