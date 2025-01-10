Günlük burç yorumları: 12 Ocak 2025 Pazar

Kuzey Ay Düğümü bugün Balık burcuna giriyor. Kuzey Ay Düğümü, Temmuz 2026'ya kadar Balık burcunda ilerlerken, yeterince yapmıyor olma suçluluğu ya da aşırı analiz ve düşünme eğilimi üzerinde çalışmanın zamanı. Daha büyük bir plana güven veya inanç geliştirmeyi öğreniyoruz. Kendimize ve başkalarına olan sevgimizi, merhamet ve anlayışımızı büyüterek geliştirme yolundayız. Kendimizin ve başkalarının mükemmel olmadığını ve mükemmel olmak zorunda olmadığımızı kabul ederek daha fazla alçakgönüllülük öğrenme zamanı. Hayal gücümüzü, empati yeteneğimizi, merhamet kapasitemizi ve inancımızı geliştirerek faydalar elde edebiliriz. Aşırı çalışma veya fiziksel sağlığa aşırı dikkat etme eğilimimiz varsa, artık zihinsel ve duygusal sağlığımıza odaklanmamız gerektiğini kabul etmeliyiz. Kurallara, detaylara ve işleri mükemmel veya doğru yapamama korkusuna saplanma takıntısını bırakmayı öğrenmek, dengeli bir ruh haline ulaşmamıza ve suçluluk duygularını ve başarısızlık korkularını yatıştırmamıza yardımcı olur. Bu, yalnızca içsel çalışmalar için güçlü bir dönem değil, aynı zamanda perde arkasında yapılacak işler için de mükemmel bir zamandır. Kendimize daha fazla kaliteli zaman ayırmak, ilham kaynağımıza ve içsel şifa potansiyelimize bağlanmamıza yardımcı olur. Boşta olmanın doğası gereği yanlış bir şey olmadığını keşfediyoruz, zaman zaman bağlantıyı kesmeye, arınmaya ve gevşemeye ihtiyacımız var. Aynı zamanda günlük rutinlerimizde daha fazla büyü ve keyif bulabiliriz. Meditasyon, şifa, tıp, araştırma, sanat, sinema, fotoğrafçılık, şiir, dans ve psikoloji aracılığıyla büyüme için güçlü bir dönem. Bugünkü Güneş-Juno altmışlığı, birbirimizi güçlendirmek ve desteklemek için uygun bir pozisyon sağlıyor ve bu süreçte güven inşa ediyoruz. İlişkilerimizle veya projelerimizle daha fazla gurur duyuyor ve onlara daha çok çaba göstermeye istekli oluyoruz.