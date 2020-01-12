Bugün canınızı sıkacak herhangi bir haber alacak olursanız kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Derin bir nefes alın ve açık havaya çıkın. Uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra bu konuda nasıl bir tavır takınmanız gerektiğine karar vermeniz daha kolay olacaktır.