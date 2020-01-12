12 Ocak pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
12 Ocak 2020 Pazar
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Bugün canınızı sıkacak herhangi bir haber alacak olursanız kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Derin bir nefes alın ve açık havaya çıkın. Uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra bu konuda nasıl bir tavır takınmanız gerektiğine karar vermeniz daha kolay olacaktır.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi baskı altında hissediyorsanız bunu diğer insanların kendiliğinden anlamasını beklememelisiniz. Neler hissettiğinizi açıkça söyleyin ve insanlardan biraz uzaklaşmaya çalışın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınızdaki kişi gerçekten hayal ettiğiniz kişi mi yoksa onu o kalıba sokmaya mı çalışıyorsunuz? İnsanları değiştirmeye çalışarak boşa kürek çektiğinizin farkına varın. Ya partnerinizi olduğu gibi kabullenin ya da onunla yollarınızı ayırın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaptığınız işlerde fazla ilerleyemezseniz canınızı sıkmayın. Olmanız gereken yerdesiniz ve acele etmenize gerek yok. İşinizi sağlama alarak ve kontrol ederek ilerlemeye devam edin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır beklediğiniz haber bugün size ulaşacak ve çok önemli bir başarıya imza atacaksınız! Bunu gösterişli bir şekilde kutlamak yerine evinizde dostlarınızla parti verebilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızda bir konuyu kesinleştirdiğiniz zaman asla geriye dönüp bakmayın. Geçmişin cazibesinin sizi avlamasına izin vermeyin. İleriye bakmaya devam edin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle beraber evde vakit geçirememekten yakınıyorsanız bugün elinize şahane bir fırsat geçecek. Onlarla birlikte yemek pişirebilir, örgü örebilir ya da kutu oyunları oynayabilirsiniz!
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gözleriniz açık, ağzınız kapalı dursun. Etrafınızda olan bitenleri izleyin ama asla yorum yapmayın. Böyle yapmanız kaos ortamından uzak durmanıza yardımcı olacaktır.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızı renklendirmek için çabalarken bekârlığın tadını çıkarmayı unutuyor olabilir misiniz? Hayatınıza yeni biri girmeden önce tek başınıza yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri gerçekleştirmeye ne dersiniz?
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizinle flört etmeye çalışan birilerinin olduğunu fark edebilirsiniz. Ancak bu flört girişimlerinin altında romantik bir amaç yatmıyor olabilir. Dikkatli olun.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün davranışlarınızı, sözlerinizi ve düşüncelerinizi kesinlikle kısıtlamaya çalışmayın. İçinizden nasıl geliyorsa öyle davranın. Daha rahatlamış hissedeceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdan sıkılmaya başladığınızı fark ediyorsanız bu muhtemelen her alanda kontrolü elinizde tutmaya çalışmanızdan kaynaklanıyor.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki insanlara sevgi göstermeniz onların da size sevgiyle bağlanmasını sağlıyor. Bu sevgi çemberinde bulunmak ruhunuzun yenilenmesine yardımcı.
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