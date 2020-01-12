Günlük burç yorumları! (12 Ocak 2020 Pazar)

12 Ocak pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün canınızı sıkacak herhangi bir haber alacak olursanız kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Derin bir nefes alın ve açık havaya çıkın. Uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra bu konuda nasıl bir tavır takınmanız gerektiğine karar vermeniz daha kolay olacaktır.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi baskı altında hissediyorsanız bunu diğer insanların kendiliğinden anlamasını beklememelisiniz. Neler hissettiğinizi açıkça söyleyin ve insanlardan biraz uzaklaşmaya çalışın.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Karşınızdaki kişi gerçekten hayal ettiğiniz kişi mi yoksa onu o kalıba sokmaya mı çalışıyorsunuz? İnsanları değiştirmeye çalışarak boşa kürek çektiğinizin farkına varın. Ya partnerinizi olduğu gibi kabullenin ya da onunla yollarınızı ayırın.

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