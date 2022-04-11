Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022 Salı)

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorumlu tarafınız, eğlenceli tarafınızla mücadele ediyor olabilir. İyi bir alışkanlık edinmek veya önemli bir iş yapmak isteyebilirsiniz, ancak hayatınızdaki birinden gelen bir davet her şeyi ertelemek için sizi cezbedebilir. Bu teklif iyi gibi görünse de, benzer seçimlerin pişmanlığa yol açtığı geçmişteki zamanları hatırlamaya çalışın. Yolculuğunuzda kaydettiğiniz tüm iyi ilerlemeleri kendinize hatırlatın ve geçmişteki kötü alışkanlıklara kapılmanıza izin vermeyin!
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