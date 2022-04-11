Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022 Salı)

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yüzeyin altında sizi rahatsız eden bir şey artık açığa çıkmaya hazır. Bu, bastırılmış bir duygu veya artık inkâr edilemeyecek bir öfkenin tanınması olabilir. Şimdiye kadar dilinizi tuttuğunuz her şey, biri duygularınızı dürttüğü anda ortaya çıkabilir. Soğukkanlı bir tavır sergilemeye çalışın. Bununla birlikte, bu eşik, kendinizi serbest bırakmak ve ileriye taşımak için gerekli de olabilir.