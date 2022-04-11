Günlük burç yorumları (12 Nisan 2022 Salı)

12 Nisan 2022 Salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
11 Nisan 2022 Pazartesi

  • İstikrar, mevcut yaşamlarımızda kaosun yerini alabilir. Dışarıdaki bu karmaşaya rağmen iç dünyada bazı sorunları çözmek ve kendinizle barışmak olasıdır. Bir yardımlarının dokunacaklarından emin olmadıkça, ciddi veya kritik fikirleri kendinize saklamamız daha iyi olur. Bu, size biraz hız kaybettirebilir ancak kararlılık kazandırır.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bu, kaydettiğiniz ilerlemeyi düşünmek için iyi bir gün, hatta bulunduğunuz konumda kök salmayı dahi düşünebilirsiniz. Artık hedeflerinize ulaşmak için sarf etmeniz gereken çaba arttığından, derinlere inmeniz ve yaptığınız şeyi yapmaya devam etmek için iradenizi bulmanız gerekebilir. Bazen tek yapmak istediğiniz durmak olsa bile çok çalışmaya devam etmek gerekir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yüzeyin altında sizi rahatsız eden bir şey artık açığa çıkmaya hazır. Bu, bastırılmış bir duygu veya artık inkâr edilemeyecek bir öfkenin tanınması olabilir. Şimdiye kadar dilinizi tuttuğunuz her şey, biri duygularınızı dürttüğü anda ortaya çıkabilir. Soğukkanlı bir tavır sergilemeye çalışın. Bununla birlikte, bu eşik, kendinizi serbest bırakmak ve ileriye taşımak için gerekli de olabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün her zamanki pozisyonundan geri adım atıyor olabilirsin. Muhtemelen bir arka koltuğa oturacak ve olayları başka birinin yönetmesine izin vereceksiniz. Arka plandaki yeriniz geçici olsa da işinizi elinizden geldiğince iyi yaparak parlayabileceğinizi unutmayın. Takım oyuncusu olmayı hatırlamak, tekrar direksiyona geçtiğinizde inşalara nasıl davranacağınızı bile değiştirebilir.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sorumlu tarafınız, eğlenceli tarafınızla mücadele ediyor olabilir. İyi bir alışkanlık edinmek veya önemli bir iş yapmak isteyebilirsiniz, ancak hayatınızdaki birinden gelen bir davet her şeyi ertelemek için sizi cezbedebilir. Bu teklif iyi gibi görünse de, benzer seçimlerin pişmanlığa yol açtığı geçmişteki zamanları hatırlamaya çalışın. Yolculuğunuzda kaydettiğiniz tüm iyi ilerlemeleri kendinize hatırlatın ve geçmişteki kötü alışkanlıklara kapılmanıza izin vermeyin!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Duyguların coşkulu bir şekilde sergilenmesi, bugün sizi alt üst edebilir. Duygusal olarak normalden daha hassassınız ve genellikle sizi rahatsız etmeyen bir şey bugün canınızı yakabilir. Kırılganlığınız sizi korumaya yarayabilir ancak kiminle zaman geçirdiğinizin farkında değilseniz, birileri iyi doğanızı kendi yararları için kullanmaya çalışabilir. Enerjinizi ve zamanınızı gerçekten hak eden insanlara vererek kıymetini bilin.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmiş derslerin şu anda tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Geçmişten gelen zor bir durumu bilmeden farklı bir kişi veya alışkanlıkla tekrar ediyor olabilirsiniz. Ayrıntılar değişmiş olabilir, ancak genel temalar aynı olabilir ve geçmişte yaptığınız gibi hareket ediyor olabilirsiniz. İşin içindeyken durumun farkında olarak ve öğrendiklerinizi bittikten sonra değil, şimdi uygulayarak kendinize bir iyilik yapın.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün çoğunluğun fikrine karşı aykırı bir fikrinizi savunmak durumunda kalabilirsiniz. Aslında bu savunmayı yapmanız gereken tek kişi, akıntının terzine yüzmek isteyen kendiniz olmalıdır. Kalabalığın doğruyu biliyor olabileceği düşüncesi zihninizi çelse de ne seçerseniz seçin daima bu yolda yalnız yürüyeceğinizi bilerek bir seçim yapmalısınız.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Değişen görüşler mevcut bakış açınızı değiştirebilir. Hayatınızdaki biri veya bir şey hakkında kararlı bir fikriniz varken şimdi kendinizi diğer tarafa dönerken bulabilirsiniz. Egonuzun sizi ele geçirmesine izin vermek yerine, zaman geçtikçe zevklerinizin değişmesine izin vermeli ve dönüşüm konusunda rahat olmalısınız.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Odaklanma ihtiyacı gün içinde sizi yorabilir. Normalde çalışkan bir arı olabilirsiniz ancak son zamanlarda eğlenmek için dikkatiniz biraz fazla dağılmış olabilir. Şimdi işe başlamanın ve planlarınızın güvende olacağından emin olmanın zamanı geldi. Gerekenleri yerine getirdikten sonra her zaman ara verebilirsiniz.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendin için bir şeyler yapma zamanı! Zihninizi bugün görevlerinize odaklanmaya zorlarsanız, yapmaya çalıştığınız her şeyden tekrar tekrar dikkatinizin dağıldığını görebilirsiniz. Sezginizin direksiyona geçmesine izin verin ve mümkünse gün için planlarınızda biraz daha serbest olmaya çalışın. Bugünkü yoğunluğunuz başkaları için aşırı olabilir, bu nedenle duygularınızı yaratıcı bir şekilde veya bir günlükte ifade etmek için biraz yalnız kalmak sizin için faydalı olacaktır.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının ne düşündüğünü hiçbir zaman kontrol edemezsiniz ancak bugün bunu hatırlamak her zamankinden de önemli bir hal alıyor. Kendinizi açıklamak istemek oldukça doğaldır, ancak kendiniz olmak için onların onayına veya anlayışına ihtiyacınız yok! Bu duyguyu içselleştirmek, çok daha özgür bir yaşam tarzı yaşamanıza yardımcı olacaktır. Kendinize dünyadaki herkesi memnun etmenin mümkün olmadığını hatırlatın.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bir anlaşmazlık canınızı sıkabilir. Hayatınızda size yanlış olduğunuzu söyleyen veya fikrinizi küçümseyen birileri olabilir ve sinirlerinizi bozmayı başarabilirler. Sakin olun ve bu kişiyle sözlü bir savaşa girmek fikrinden uzaklaşın. Bu kişiye ve kalan herkese olgun bir insan olduğunuzu gösterme fırsatınız var. Onların seviyesine inmek, onlara yalnızca sizi etkilemiş olmanın tatminini verir.

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