TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sonunda etrafınızdakilerden bağımsız ve zıt isteklerinizin olduğunu fark edebilirsiniz. Uzun vadede, biriyle birleşmek ve her şeyi yapmak istediklerine göre yapmak sürdürülebilir değil. Hayatınızın her alanına birini dahil ettiyseniz, onlardan ayrılma arzusunu fark etmeye başlayabilirsiniz. Her gün her an biriyle birlikte olmaya ihtiyaç duymak her iki taraf için de yorucu olabilir. Geri adım atıp kendinizi tekrar bulmada sorun yok.