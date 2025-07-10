Günlük burç yorumları: 11 Temmuz 2025 Cuma

11 TEMMUZ 2025 CUMA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, kalbini takip etmek istiyorsan önce kalbini tanıman gerekir ve bugünkü Dolunay, bu bağı kurmak için çok güçlü bir zaman. Eğer duygularını görmezden geliyor veya bastırıyorsan, artık bunu yapmakta zorlanabilirsin! Her şeyi açığa çıkarmak için uygun bir dönemdesin ama duygular şu an çok ham olduğu için biraz özdenetimle ilerlemen iyi olur. Planlar son anda değişebilir; bu da daha spontane, özgür ve ilham verici deneyimlere kapı açar. Duygularını fark etmek için güçlü bir zamandır. Bu Dolunay çevresindeki günler, bir kişinin ya da ilişkinin ihtiyaçlarına dair tam bir farkındalık ya da aydınlanma zamanı olabilir. Bu yeni farkındalıkla hayatını iyileştirecek planlar veya düzenlemeler yapabilirsin. Hislerin açıyor veya kişisel hedeflerin önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Duyguların akmasına izin ver; beklenmedik aydınlanmalar veya aniden gündeme gelen özel bir mesele olabilir.