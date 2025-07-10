Günlük burç yorumları: 11 Temmuz 2025 Cuma

11 TEMMUZ 2025 CUMA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, bugünkü Dolunay, güçlü duyguları ortaya çıkarabilir ve duygusal, ahlaki ya da maddi destek ihtiyacınla ilgili bir farkındalık ya da aydınlanma yaşatabilir. Bir ilişkideki güç dengesi, borçlar, partnerin geliri ya da diğer paylaşılan kaynaklar gün yüzüne çıkar. Görmezden geldiğin ya da gözden kaçırdığın şeyleri fark etmek için kendini zorlayacağın bir dönem. İlişki, duygusal ya da finansal bir soruna dair yeni içgörüler ortaya çıkabilir; bu da bir dönüm noktası ya da yeni bir yön anlamına gelir. Bu Dolunay, iş, finansal konular ve güç dinamikleri etrafında duyguları harekete geçirir. Duygularını bastırdıysan, şimdi güçlü bir şekilde su yüzüne çıkabilirler. Çözüm, uzlaşı yolları aramak ve yaşanan olaylar ya da farkındalıklar sayesinde ilişkide yeni bir anlayışa ulaşmaktır. Seni yoran veya büyümeni engelleyen bir şeyi bırakabilirsin.
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