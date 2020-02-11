Günlük burç yorumları! (11 Şubat 2020 Salı)

11 Şubat salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Yeni arkadaşlar edinmeniz hayatınıza renk katmakla beraber yeni bir aşkı da beraberinde getiriyor. Bu bağlantıları bir adım ileriye taşımak konusunda cesur olmalı ve ilk adımı atmaktan çekinmemelisiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınıza ister birini almak isteyin isterseniz köşe bucak bu fikirden kaçın, bugün etrafınıza flörtöz bir enerji yaydığınızın farkına varmalısınız. Cazibenize kapılacak birçok insan olacaktır. 

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişte ilişki yaşadığınız birine bugün tamamen başka bir açıdan bakacaksınız. Onun da sizi yeniden tanımak istemesi yeni bir ilişkinin temellerini atmanızı sağlayacak.

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