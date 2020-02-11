11 Şubat salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
11 Şubat 2020 Salı
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Yeni arkadaşlar edinmeniz hayatınıza renk katmakla beraber yeni bir aşkı da beraberinde getiriyor. Bu bağlantıları bir adım ileriye taşımak konusunda cesur olmalı ve ilk adımı atmaktan çekinmemelisiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza ister birini almak isteyin isterseniz köşe bucak bu fikirden kaçın, bugün etrafınıza flörtöz bir enerji yaydığınızın farkına varmalısınız. Cazibenize kapılacak birçok insan olacaktır.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişte ilişki yaşadığınız birine bugün tamamen başka bir açıdan bakacaksınız. Onun da sizi yeniden tanımak istemesi yeni bir ilişkinin temellerini atmanızı sağlayacak.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Modunuzun düşük olduğunu düşünüyorsanız biraz fiziksel aktivitelere zaman ayırmayı denemelisiniz. Spor yapmak iyi gelecektir.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Adımlarınızı emin ve sağlama alarak atmak istiyorsunuz. Ortamda bir karışıklığın olmasının sebebi sizin kullandığınız kelimeler olabilir. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cömert hissettiğiniz bir gündesiniz. Bu cömertliği sadece maddi konularda değil manevi konularda da gösteriyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraberken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile, tek önemsediğiniz şeyler kaliteli vakit geçirmek.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birilerine söz vermeden önce dikkatlice düşünmeniz gerekli. Başta mantıklı gibi gözüken şeyler zamanla uygulayamayacağınız şeylere dönüşebilir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Pek fazla tanıdığınızın olmadığı bir ortama girdiğinizde içgüdülerinize güvenin ve ona göre insanlarla iletişime geçin. Güler yüzlü olmayı unutmayın.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla veya aile bireylerinizle iş konusunda ortaklık yapmadan önce iyi düşünmeniz gereken bir dönemdesiniz. İşinizle sosyal hayatınızı iç içe yürütebileceğinize inanıyor musunuz?
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başka birinin bugün büyük bir değişiklik yaşamasına önayak olacaksınız. Özel olarak çabalamanıza gerek kalmadan bu kişinin hayatına bir sürpriz getireceksiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İsteklerinizi direkt olarak dile getirin, konuyu uzatmayın. Üstü kapalı ifadeler kullandığınız takdirde olaylar içinden çıkılamayacak bir hal alacaktır.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda sadece sizin gibi düşünen insanları bulundurmanız yaratıcılığınızı kısıtlar. Sizden farklı düşünen insanlarla da iletişime geçin ve aklınızın sınırlarını genişletin.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünkü kesin zekânız yapmanız gereken işleri kolaylıkla halletmenize yardımcı olacak. Normalde sizin yerinizde başka biri olsa asla üstesinden gelemeyeceği işleri siz anında halledeceksiniz.
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