Bugünün çok erken saatlerinde Merkür, Oğlak burcunda Mars ile hizalanıyor ve sinirlerimizi heyecanlandırıp aşırı uyarıyor. Hemen konuya girmek istiyoruz; bu da iletişimde duyarsızlığa yol açabilir. Meşgul olmak ve ilerleme kaydetmek bizi her zamankinden daha fazla tatmin ediyor; aşırı zihinsel enerjiyi yapıcı biçimde yönlendirmek en iyisi. Özellikle bir fikir konusunda aşırı heyecanlandığımızda ya da başkalarının görüşlerini dikkate almaya direndiğimizde gerginlikler mümkün. Fikirlerimize ve inançlarımıza her zamankinden daha fazla yatırım yapıyoruz ve onları ifade ederken daha cesuruz. Hızlı düşünme ve kararlılık zamanı. Bugün Oğlak burcunda, bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu güçlü yeni başlangıç enerjisiyle, Oğlak burcunun yapıcı özelliklerine, inatçı, becerikli, disiplinli, bilge, hırslı, temkinli, istikrarlı, odaklanmak ve bu nitelikleri hayatımıza nasıl olumlu şekilde katabileceğimizi düşünmek anlamlı. Ulaşılabilir, pratik, uzun vadeli hedeflere odaklanma; olgunluk ve sağduyu geliştirme; geleceğe hazırlanma; sorumlulukları kabul etme ve hayallerimizi gerçekçi biçimde besleme zamanı. Hayatımızda ciddi bir düzen kurma şansımız var! Önümüzdeki hafta somut planlar yapmak tatmin edici olabilir. Bizi bazı endişe ve kaostan özgürleştiren makul sınırlar ve kurallar geliştirebiliriz. Bu Yeni Ay, Merkür, Venüs, Mars ve Plüton ile hizalanıyor. Yani iç gezegenlerin tamamı hizalı; ancak Venüs Oğlak'ta değil, Kova'nın erken derecelerinde. Bu ay döngüsü Satürn ve Neptün ile altmışlık, Uranüs ile üçgen açı yapıyor ve Jüpiter'e karşıt. Mesleğimiz, itibarımız, uzun vadeli hedeflerimiz ve sorumluluklarımız konusunda özel bir şey ortaya koymaya hazırız. Pratik çözümler ve yenilik için güçlü bir zaman. İş ya da maddi bir hedefe ulaşmak için güç birliği yapmak şimdi başarılı ve cazip olabilir. Bu çabalar sayesinde yeni insanlarla tanışmak da güçlü şekilde gündeme gelebilir. Bu dönem hem pratik hem de büyülü bir zaman. Hem ilham alıyoruz hem de işleri gerçekleştirmek için emek vermeye hazırız. Bu akşam Merkür, Satürn ile altmışlık açı yapıyor ve Uranüs ile üçgen açıya ilerliyor; bu da konuları mantıkla ele almamıza yardımcı oluyor. Yöntemlerimize yeni bir soluk getirmek için iyi bir zaman. Dikkatliyiz, gerçekçiyiz ve meşgulüz. Titizlik ödül getirir. Zihinsel olarak daha sağlam bir zemindeyiz; mantıklı ve adım adım düşünmek faydalı, hatta yatıştırıcı olabilir. Aynı zamanda yaratıcılığımıza dokunmaktan da çekinmiyoruz.