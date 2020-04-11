11 nisan cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
11 Nisan 2020 Cumartesi
1
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Gereksiz harcamalar yapmamanız gerekli. En temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra artan paranızı biriktirmeniz bir süreliğine sizin için daha iyi olacaktır.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün egzersiz yapma konusunda çok istekli olabilirsiniz ancak sorumluluklarınız bu isteğinizi yerine getirememenize sebep olabilir. Öncelikle yapmanız gereken işleri bitirin ve sonrasında egzersizinizi yapın.
3
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizin düşük olduğu bir gündesiniz. Sosyalleşmek değil de evde kalıp TV izlemek size daha cazip geliyor. Kendinize vakit ayırmanız düşündüğünüz gibi size daha iyi gelecek.
4
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanız tahmininizden çok daha uzun bir zaman alabilir. Bunu fark etmek umutsuzluğa kapılmanıza sebep olmasın, çalışmaya devam edin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş arkadaşlarınızdan birinin bugün durgun olduğunu fark edebilirsiniz. Ona manevi destek vermek isteseniz de kendisi yalnız kalmak istiyor olabilir. Bunu göz önünde bulundurun.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş dolayısıyla şehirlerarası bir yolculuk yapmayı planlıyordunuz ancak bu planları ertelemek zorunda kalacaksınız. Yapmanız gereken görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
7
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün eşinizle frekanslarınızın uyuşmadığını fark edebilirsiniz. Birbirinizin kişisel alanına saygı duyun ve biraz uzaklaşın. Kendinize zaman ayırıp bir kitap okumaya ne dersiniz?
8
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
En yakınınızda olan kişilerle bile iletişim kurmak istemiyorsunuz. Odanıza kapanıp saatlerde kendinizle baş başa kalmak sizin için hiç de kötü bir fikir değil! Tek başınıza kalıp dinlenmeniz en iyisi.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizi bitirmekte zorlanıyor gibisiniz. Sosyal medyada o kadar çok zaman geçiriyorsunuz ki asıl yapacaklarınıza vakit kalmıyor. Telefonunuzdan biraz uzaklaşsanız daha iyi olacak.
10
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün büyük bir harcama yapmanız olası. Bozulan bir elektronik eşyanın yerine yenisini almanız gerekebilir. Bu ödemenin sizi fazla zora sokmamasına dikkat edin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fiziksel ve mental enerjinizin iyi olmaması sizi tembelliğe sürüklüyor olabilir. Çalışma fikri bile içinizi daraltıyor olmalı. Biraz ara vermeniz daha iyi olacak.
12
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Genellikle insanlarla sohbet etmekten zevk alan biri olsanız da bugün mesajlarınıza bile cevap vermek istemiyor olabilirsiniz. Kendinizi zorlamayın, akşam saatlerine eski halinize döneceksiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok uzun zaman önce arkadaşlarınızla bugün için bir plan yapmıştınız ve muhtemelen bir kutlama planlıyordunuz. Bunu biraz erteleyip evinizde kalmanız daha iyi olacak. Arkadaşlarınızla görüntülü görüşme yapabilirsiniz.
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