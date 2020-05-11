11 mayıs pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
11 Mayıs 2020 Pazartesi
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Hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkan bir iş yüzünden planlarınız aksayabilir. Bu durumu çözdükten sonra günlük hayatınıza dönebilirsiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yeni şeyler öğrenmeniz için karşınıza birden fazla fırsat çıkabilir. Bunları iyi değerlendirmelisiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir krizle başa çıkmak zorunda kaldığınızda kendinizden yaşça büyük birinden tavsiye almanız daha iyi olacaktır. Onun tavsiyelerine kulak verin.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının ihtiyaçlarını giderme konusunda bugün gönüllü olacaksınız. Fedakarlık yapmaktan asla çekinmiyorsunuz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mental ve fiziksel sağlığınızın birbirini etkilediğini unutmamalısınız. İkisinin de daha iyi olması için düzenli egzersiz yapmanızda fayda var.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ifade edeceğiniz farklı alanlar yaratıyorsunuz. Konuşarak, yazarak ya da çizim yaparak. Ne yaparsanız yapın içinizdeki tamamen yansıtabildiğinizden emin olun.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün duyduklarınıza normalden daha aşırı tepkiler verebilirsiniz. Fazla gergin olmanızdan kaynaklı olarak aslında istemediğiniz şeyler kastedebilirsiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duyduğunuz yeni bir konu hakkında araştırma yapmak istiyorsunuz. Öğrenme aşkınız hiçbir zaman körelmiyor. Her durumda kendinize bir şeyler katıyorsunuz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evde çok fazla zaman harcamak değerlerinizi değiştirmiş olabilir. Örneğin ailenize her zamankinden daha fazla bağlanmış olabilirsiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevilmek ve takdir edilmek istiyorsunuz, bu gayet normal bir durum. Bu isteğiniz de karşılıksız kalmıyor çünkü çevrenizdeki herkes size pozitif duygular besliyor.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi kendinize kalıp düşünebileceğiniz sessiz sakin bir yerde olmak istiyorsunuz. Bu ortamı evinizde de yaratabilirsiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni insanlarla tanışsanız ve onları sevseniz bile hiç kimse eski dostlarınızın yerini tutamıyor. Onların değeri her zaman sizin için daha fazla.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanları olduğu gibi kabul etmeye başladığınızdan beri daha huzurlu olduğunuzu fark etmiş olmalısınız. Kimseyi değiştirmeye çalışmayarak kendinizi de yormuyorsunuz.
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