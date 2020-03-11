11 mart çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
11 Mart 2020 Çarşamba
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Partneriniz bu aralar ne kadar yorgun olduğunuzun farkında ve ev işleri konusunda sizinle iş birliği yapmaktan asla gocunmuyor. Ne kadar da şanslısınız!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayallerinizi gerçekleştirmek için yaratıcılığınızı konuşturma vakti geldi. Bugün katılacağınız aktiviteler ise bunu yapmanıza yardımcı olacak ve sizi bambaşka bir dünyaya taşıyacak. Olaylara bakışınıza yeni bir perspektif kazandırmak için önemli bir adım.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda fazla stres altında olan insanlar bulunuyor olabilir. Onlardan uzak durmak bir seçenek fakat onlara hayatı ciddiye almamaları gerektiğini hatırlatmak ve yardımcı olmak daha doğru olacaktır.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerindeki arkadaşlarınızın inatçılığı üstünde. Bu da siz ne yaparsanız yapın ortamda gerginlik oluşmasına engel olamamanıza neden oluyor. Ortalık sakinleşene dek kendi kabuğunuza çekilin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Pratik anlamda harekete geçmek konusunda güçlük çekeceğiniz bir gün. Bunu fark ettiğiniz anda bir şeyleri oldurmak için zorlamayı bırakmalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İyi sonuç verecek planlara odaklanmanın zamanı geldi. Büyük hedeflerin peşinde koşmaya başlamalısınız. Aza kanaat etme dönemi kesinlikle bitti.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Spor ayakkabılarınızı giyin ve dışarı çıkın! Bugün fiziksel aktiviteler yapmak için çok verimli bir gün. Gerçek hayattan kaçmak için koşmak iyi bir seçenek olabilir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İyi planlanmayan işlerin faturası bugün size çıkarılabilir ancak bu projenin başında kim bulunuyorsa sorumluluğunu da onun alması gerekir.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çıkabilecek herhangi bir tartışmayı önlemek adına nabza göre şerbet verin. Yapılan yanlışlara herhangi bir yorum yapmamalı ve sessiz kalmayı tercih etmelisiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir türlü sonuçlandıramadığınız işleriniz aklınızdan bir türlü çıkmıyor. Bir önce gidip o işlerinizi halletmeden rahat edemeyeceksiniz. O zaman bu işi bitirip derin bir oh çekin!
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi yanlış bilgilendiren biri yüzünden bugün işleriniz karmakarışık bir hal alacak.Strese girmeyin çünkü işleri siz değil o kişi yoluna sokmalı.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşadığınız olaylar karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Duygusallığınızı fazla ön plana koymayın ve aklınızı bulandırmayın. Daha gerçekçi açıdan konuya yaklaşmaya çalışın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün birçok alanda aktif olarak yer almanız gerekiyor. Bu alanlarda ilginizi çeken birçok proje var ancak hangisine odaklanmanız gerektiğinden emin olamıyorsunuz. En nihayetinde içgüdüsel olarak bir alana yöneldiğinizi fark edeceksiniz.
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