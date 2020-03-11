KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayallerinizi gerçekleştirmek için yaratıcılığınızı konuşturma vakti geldi. Bugün katılacağınız aktiviteler ise bunu yapmanıza yardımcı olacak ve sizi bambaşka bir dünyaya taşıyacak. Olaylara bakışınıza yeni bir perspektif kazandırmak için önemli bir adım.