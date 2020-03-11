Günlük burç yorumları! (11 Mart 2020 Çarşamba)

11 mart çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Partneriniz bu aralar ne kadar yorgun olduğunuzun farkında ve ev işleri konusunda sizinle iş birliği yapmaktan asla gocunmuyor. Ne kadar da şanslısınız!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayallerinizi gerçekleştirmek için yaratıcılığınızı konuşturma vakti geldi. Bugün katılacağınız aktiviteler ise bunu yapmanıza yardımcı olacak ve sizi bambaşka bir dünyaya taşıyacak. Olaylara bakışınıza yeni bir perspektif kazandırmak için önemli bir adım.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Etrafınızda fazla stres altında olan insanlar bulunuyor olabilir. Onlardan uzak durmak bir seçenek fakat onlara hayatı ciddiye almamaları gerektiğini hatırlatmak ve yardımcı olmak daha doğru olacaktır.

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