Günlük burç yorumları: 10 Temmuz 2022 Pazar

10 Temmuz 2022 Pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
09 Temmuz 2022 16:38 Güncelleme: 09 Temmuz 2022 16:38
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  • Bugün davranışlar ve hisler her an çarpışabilir. Gün, içsel duyguları harekete geçirirken sezgilerinizden daha iyi faydalanabilirsiniz ancak yapmak zorunda olduklarınız ters istikamette kalabilir. Yine de duyguları ve düşünceleri daha iyi ifade edebileceğinizden, zor konuşmalar başarılı olabilir. Zamanlama ve kelimeler akıllıca seçilmelidir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Duygular normalden daha derinden hissedilebilir ve onların yoğunluğunu savunmak zorunda kalmamak için gerçek duygularınızı gizleme arzusu yaşayabilirsiniz. Özellikle biri, temelinizi sarsan ve dengenizi bozan bir şey söyleyebilir ve o anda cevap vermek, kastetmediğiniz bir şeyi söylemenize neden olabilir. Bir cevap vermeden önce sakinleşene kadar bekleyin, böylece hislerinizin gerçek kaynağını daha iyi anlayabilirsiniz.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kim olduğunuz ve başkaları için kim olmak istediğiniz şu anda örtüşmüyor olabilir. Birine bir söz vermiş olabilirsiniz, ancak kişisel doğanız ve hatta sağlığınız, bir şekilde bundan geri dönmenize neden olabilir. O sırada size kızgın olabilirler, ancak bu muhtemelen gerçekten kontrol edemediğiniz bir şeydir. Bunu onlara o anda söyleyemeyebilirsiniz, ancak duyguları sakinleştiğinde tekrar deneyebilirsiniz.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eski alışkanlıklar bugün yeniden ortaya çıkabilir. Muhtemelen geçmişteki bir konuyu tamamen aştığınızı düşünüyordunuz ancak bir hatırlatıcı size yanıldığınızı kanıtlayabilir. Ne yapacağınıza karar vermeye çalışırken mahalle baskısı da bir faktör olabilir. Bu, geri dönmeye çalışırken bağını kopardığınız biri bile olabilir. O anın baskı ve karmaşasına teslim olmak yerine, gerçekten ne istediğinize karar verene kadar uzaklaşmaya çalışın. Sakin bir zihin daha iyi bir karar verecektir.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Coşkunuz, çevrenizdeki biri için tam tersine sebep oluyor olabilir. Ya kıskanç oldukları, ilgisiz oldukları ya da sadece kötü bir ruh hali içinde oldukları için birini rahatsız edecek şekilde bir şey hakkında çok heyecanlı olabilirsiniz. Bu hayal kırıklığı, onların size saldırmasına neden olabilir, ancak bunun nedeni büyük olasılıkla anın bağlamından kaynaklanmaktadır ve aranızdaki ciddi bir sorun değildir. Anlayışlı olmaya çalışın ve daha sonra hatalarını anladıklarında özür dilemelerine izin verin.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda sorumluluklarınız canınızı sıkabilir. Görevlerinizi kontrol altında tutmak için elinizden gelen her şeyi yapıyor olabilirsiniz, ancak derinlerde bugünü dinlenerek ve işle ya da ev işleriyle uğraşmadan geçirmek isteyebilirsiniz. Bu yükümlülükleriniz normalde olduğundan daha sinir bozucu olabilir ama merak etmeyin! Daha sonra dinlenmek ve üstesinden gelmek zorunda olduğunuz yoğun görevlerden kurtulmak için zamanınız olmalıdır. Derin bir nefes alın, bu sadece geçici bir süreç.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir yere varmaya çalışmak bugün zorluklara neden olabilir. Nerede olursanız olun, kendinizi uzun kuyruklarda, trafiğe takılmış veya genel olarak sıkışmış bulabilirsiniz! Bugünü saçınızı yolmadan atlatmak için muhtemelen sabır gerekir, ancak diğer insanların hedefinize ulaşmasını beklemek zorunda kaldığınızda, arkadaşlarınızla birlikte olmanın keyfini çıkarma ve anılarınız hakkında övünme şansınız olacak. Şansınız yaver giderse, kısa sürede şimdiki dertlerinize gülüp geçeceksiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Otorite savaşları güne hükmedebilir. İşlerin belirli bir şekilde yapılmasını isteyebilirsiniz, ancak birileri yöntemlerinizle uğraşmaya devam edebilir ve kalp kırmamak için onların borularını öttürmelerine izin veriyor olabiliriniz. Bütün bunlara rağmen, karşı taraf uzlaşmaya isteksiz olabilir. Hemen bir anlaşmaya varamazsanız, tartışmayı daha sonra masaya yatırmak isteyebilirsiniz. Uzaklaşmak ve arkanıza yaslanmak sorun değil, çünkü bu muhtemelen iki taraf için de daha iyi sonuçlanacaktır.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Duygusal bir anınıza birisi size meydan okuyabilir. Zaten normalden daha zayıf veya daha az özgüvenli hissediyor olabilirsiniz, bu da normalden daha sert davranmanıza neden olabilir. Ne yazık ki, birileri bu zamanı, içinde bulunduğunuz duygusal yerin farkında olsalar da olmasalar da, duyması zor bazı bilgileri size sunmaya çalışmak için seçebilirler. Bunun sizi etkilemesine izin vermemek için elinizden gelenin en iyisini yapın! Daha az hassas bir yerde olduğunuzda, onlara yanıt vermek için geri dönebilirsiniz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün özel zamanınızdan feda etmeniz gerekebilir. Hayatınızdaki özel biriyle olmak veya onunla bir şeyler yapmak istemiş olabilirsiniz ancak planınız öngörülemeyen bir şey tarafından kesintiye uğratılabilir. Bir kriz olana kadar beklemek yerine bu kesintiyi şimdi halletmek muhtemelen daha iyi olacaktır. Planlar ertelendiği için mutsuz olmak normal olsa da elinizden olmayan bir şey için kimsenin bir üstünlük kurmasına izin vermemelisiniz.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kaos, arkadaş grubunuz üzerinde bir gölge oluşturabilir. Arkadaşlarınızla eğlenceli ve heyecan verici bir gün bekliyor olabilirsiniz, ancak patlamalar veya gerginlikler, olumlu hislerinizi negatif enerjiyle değiştiriyor olabilir. Herkes kasvetliyken iyimser olmaya devam etmek uygun olmasa da, sizi tamamen aşağı çekmelerine izin vermek zorunda değilsiniz. İyi hislerinizi daha sonra eğlenmek için saklayın ve başkalarının olumsuz düşünce yapısınız size bulaşmasına izin vermeyin.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Utanç verici bir an, o anki imajınızı etkileyebilir. Yapabiliyorsanız, işleri daha sakin bir yoğunluk seviyesinde tutmak isteyebilirsiniz, çünkü yanlış adımlarınızın daha çok fark edilmesi olasıdır. Riskli bir sosyal medya gönderisini yayınlamaktan veya kalabalık bir ortamda tartışma başlatmaktan kaçının, çünkü bunun geri tepmesi muhtemeldir. İfade etmediğiniz şeyler sizi rahatsız etse de bugün için önemli olan risk almamak.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İdealist planlarınız mevcut gerçeklikle çatışabilir. Bugün için planlanmış birkaç farklı aktiviteniz veya göreviniz olabilir, ancak aksilikler ve gecikmeler, yapılacaklar listenizi takip etmenizi engelleyebilir veya sonuçlar beklediğiniz kadar iyi olmayabilir. Gününüzün geri kalanında hayal kırıklığı yaşamak yerine, dünyayı olduğu gibi kabul etmeye çalışın ve yine de çalışın. Mükemmellik elde edilemez, bu yüzden sadece elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefleyin.

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