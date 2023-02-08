Günlük burç yorumları: 10 Şubat 2023 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Acı verici bir deneyimde anlam bulmak, şu anda sizin için zorlayıcı bir arayış olabilir. Bir arkadaşınızla samimi bir sohbet, bakış açınızı değiştirme potansiyeline sahiptir ancak, ortaya çıkan her büyük fikir kişisel olarak sizde yankı uyandıran fikir olmayabilir ve hatta bazıları sizi gücendirebilir. Arkadaşınız sizi rahatsız eden bir iddiada bulunursa, kendinize kızmaktansa bunu söyleyin. Niyetleri ne kadar iyi olursa olsun, geri dönüte ihtiyaçları olabilir.
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