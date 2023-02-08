Günlük burç yorumları: 10 Şubat 2023 Cuma

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Muhtemelen sosyal grubunuzun mevcut ruh haline karşı ekstra duyarlısınız. Toplu sakinliği korumak için kişisel olarak değer verdiğiniz bir şey hakkında sessiz kalmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Bu bir yana, ihtiyaçlarınızı çok agresif bir şekilde bastırmak sizi alıngan yapabilir ve daha fazla gerilime neden olabilir. Ekibinizin bazı üyeleri kırılgan bir durumda olsa da, belki de herkes öyle değildir. Bakış açınızı kabul edecek ve bu bireysel ilişkileri güçlendirecek kadar ayakları yere basan arkadaşlar arayın.