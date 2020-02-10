10 Şubat pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
10 Şubat 2020 Pazartesi
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Sıkı bağlar kurduğunuz bugünde karşınıza çıkan her insanın hayatınızda bir görevi olduğunu unutmamalısınız. Bu insanlar ilerleyen günlerde sizin için çok fazla şey ifade ediyor olacaklar.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni yerler gezerek keşifler yaptığınız günler uzakta kalmış gibi hissediyor olabilirsiniz ama bu günler yakında tekrar başlayacak. Kendinize yeni bir rota hazırlamanıza çok az zaman kaldı.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son birkaç gündür o kadar çok sosyaldiniz ki evinizdeki işlerinize zaman ayıramadınız. Bugünü evde geçirip yaşam alanınızı güzelleştirebilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki grupların güçlü olduğunu gözlemlemek onların içinde yer almak istemenize sebep oluyor. Eğer bugün bu gruplardan birine dahil olursanız iyi bir izlenim bırakmaya özen gösterin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinde sizden daha alt pozisyonda olan insanlara karşı sabırlı olmalı ve onlara yardım etmelisiniz. Yaptığınız açıklamaların fazla detaylı ve sıkıcı olmamasına özen gösterin.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinde bulunduğunuz bir arkadaş grubuyla beraber çok güzel işlere imza atacaksınız. Bunlar başka insanlara yardım etmeyi hedefleyen projelerle ilgili olacak. Diğer insanlara yardım etmek sizi çok iyi hissettirecek.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnsanları mutlu etmeye çalışmaktan ve onların istediklerini yapmaktan kendiniz nasıl mutlu olacağınızı unuttunuz. Bu aralar önceliği kendinize vermelisiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki küçük şeylere şükretmek için yeteri kadar zaman ayırıyor musunuz yoksa kafanız büyük hedeflerle o kadar meşgul ki bunu unutuyor musunuz? Bugünkü ana sorunuz bu olmalı.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün mantığınızın sesini mi kalbinizi mi dinlemeniz gerektiği konusunda zor bir karar vermeniz gerekecek. Duygularınız yerine aklınızı ortaya koyun ve ona göre hareket edin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ciddi bir ilişki arayışında olmanıza rağmen çevrenizdeki kişiler sadece flört etme amacıyla size yaklaşıyor. Bu insanlara şans verip vermemek size kalmış.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Herkesin programının birbirine karıştığı, toplantıların saatler sürdüğü ve gerilimli dakikaların yaşandığı bir gün geçirebilirsiniz. Her ne kadar sakin kalmaya çalışsanız da gerildiğinizi fark edeceksiniz. Günün bir an önce bitmesi için dua etmek en iyisi.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız önemli bir kararı ailenize açıklamadan önce onların nasıl tepki vereceğini ölçecek ufak testler uygulayın ve ona göre neler söyleyeceğinizi planlayın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızı bu aralar anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Davranışlarının size mantıksız gelmesinden dolayı onlardan soğuyor olmalısınız. Biraz mesafe koymak en iyisi olacaktır.
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