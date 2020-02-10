OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Herkesin programının birbirine karıştığı, toplantıların saatler sürdüğü ve gerilimli dakikaların yaşandığı bir gün geçirebilirsiniz. Her ne kadar sakin kalmaya çalışsanız da gerildiğinizi fark edeceksiniz. Günün bir an önce bitmesi için dua etmek en iyisi.