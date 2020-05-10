10 mayıs pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
10 Mayıs 2020 Pazar
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Sinirlerinize hakim olmakta zorlanacağınız bir tartışma yaşayabilirsiniz. Tartışmanın büyümemesi için bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok eğlenceli bir gün geçiremeseniz bile sıkılmayacağınıza emin olabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilendiğiniz verimli bir gün geçireceksiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eski anılarınızı hatırlamak bugün size huzursuzluk verebilir. Bu hatıralarınızı geride bırakıp yaşadığınız ana odaklanmaya çalışmak daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız işler için kimseden alkış beklememelisiniz. Başarılarınızı başkaları için değil kendiniz için elde ettiniz, bunu unutmayın.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda yürüttüğünüz proje tahmininizden daha karmaşık bir hal alabilir. Bu yüzden planlı ve programlı bir şekilde çalışmanızda fayda var.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Unuttuğunuz bir fatura yüzünden bugün sıkıntıya düşebilirsiniz. Yapmanız gereken ödemeleri daha yakından takip etmelisiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız mesajları çözümlerken daha detaycı olmalısınız. Özellikle bu mesajlar işinizle bağlantılıysa. Gözünüzden kaçan bir nokta büyük sorunlara yol açabilir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aldığınız yanlış kararlar yüzünden bu aralar çok başınız ağrıyabilir. Hiç muhatap olmak istemediğiniz insanlarla karşılaşabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi mutluluğunuzu kendiniz yaratmaya çalışır bir şeylerin peşinden koşmazsanız hayatınızın daha kolaylaştığını fark edebilirsiniz. Mutluluk kendi içinizde saklı, başka yerlerde değil.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Herkes sizinle aynı şeylere gülecek diye bir zorunluluk yok. İnsanların mizah anlayışları farklı olabilir. Buna saygı duymalısınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hislerinize güvenmeniz gereken bir gündesiniz. Etrafınızdaki kişiler mantığınızla karar almanızı öğütlese de onları dinlememelisiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zamanlamanın önemli olduğu bir projede yer alıyorsunuz. Teslim tarihini kaçırdığınız takdirde işverenlerinizle aranızda sorunlar çıkabilir. Dikkatli olun.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün elinizdekileri sevdiklerinizle paylaşmak daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Yiyecekleriniz, kitaplarınız, kıyafetleriniz ya da herhangi başka bir şey… Sadece paylaşın!
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