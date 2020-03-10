OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bedenen orda olsanız bile aklınız bugün işte değil. Bu da birçok soruna yol açabilir. Evdeki sorunlarınızı işteyken düşünmemeye çalışmalı ve sadece işinize odaklanmalısınız. Yoksa patronunuzdan uyarı alabilirsiniz.