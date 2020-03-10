Günlük burç yorumları! (10 Mart 2020 Salı)

10 mart salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Uzun süreli ilişkiler konusunda başarılı olamama sebebiniz biraz sabırsız bir insan olmanızdan kaynaklanıyor. İlişkiye daha alışamadan sıkılmaya başlıyorsunuz. Karşınıza çıkan düzgün insanlarla böyle bir sebepten yollarınızı ayırmaktan vazgeçmelisiniz.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Akşam eve geldiğinizde partneriniz size çok çekici gelecek. Romantik dakikalar geçirmeyi planlarken beklenmedik bir misafir kapınızı çalabilir.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çok değer verdiğiniz biriyle bugün iletişime geçtiğiniz taktirde aranızdaki bağın kopmasına sebebiyet verecek bir olay yaşayabilirsiniz. Bu kişiye ulaşmayı birkaç gün daha ertelemeyi göz önünde bulundurun.

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