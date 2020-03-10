10 mart salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
10 Mart 2020 Salı
1
13
Uzun süreli ilişkiler konusunda başarılı olamama sebebiniz biraz sabırsız bir insan olmanızdan kaynaklanıyor. İlişkiye daha alışamadan sıkılmaya başlıyorsunuz. Karşınıza çıkan düzgün insanlarla böyle bir sebepten yollarınızı ayırmaktan vazgeçmelisiniz.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam eve geldiğinizde partneriniz size çok çekici gelecek. Romantik dakikalar geçirmeyi planlarken beklenmedik bir misafir kapınızı çalabilir.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok değer verdiğiniz biriyle bugün iletişime geçtiğiniz taktirde aranızdaki bağın kopmasına sebebiyet verecek bir olay yaşayabilirsiniz. Bu kişiye ulaşmayı birkaç gün daha ertelemeyi göz önünde bulundurun.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün girdiğiniz ortamlarda tanıştığınız insanların üzerinde iyi bir izlenim bırakıyorsunuz. Hatta sizinle birebir tanışmayan insanlar bile size hayranlıkla bakıyor.
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile bireylerinize karşı dürüst, açık ve sevgi dolu olmaya çabalayın. Onlara kızsanız bile inatçı olmamaya ve iyi taraflarını görmeye çalışın.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok fazla yapacak işiniz olduğu için partnerinize fazla zaman ayıramayabilirsiniz. Akşam geç saatlerde eve döndüğünüzde ona tatlı bir sürpriz yaparak gönlünü alın ve günü huzurlu bir şekilde noktalayın.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Katılacağınız bir davette nasıl görüneceğinizi çok önemsiyor olmalısınız. Dolabınızdaki hiçbir şeyi yeteri kadar şık bulmuyor, yeni ve lüks kıyafetler almak istiyorsunuz. Sizce bu gerçekten gerekli mi?
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Doğanız gereği romantik bir aşık olsanız da bugün olaylara daha gerçekçi gözle bakma taraftarısınız. Partnerinizin yaptığı hataları görmezden gelmeyip ona dürüstçe söylemek istiyorsunuz. Doğru zamanı yakaladığınızdan emin olun.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle beraber tatile çıkmak istiyor olmalısınız. Fakat onu bu konuda sıkıştırıp durmayın. Olayları biraz akışına bırakın ve neler oluyor gözlemleyin.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sevdiklerinizle beraber evde vakit geçirmek sizin için mükemmel bir plan! En sevdiğiniz filmlerden birini tekrar izleyin ve film hakkında arkadaşlarınızla beraber sohbet edin.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bedenen orda olsanız bile aklınız bugün işte değil. Bu da birçok soruna yol açabilir. Evdeki sorunlarınızı işteyken düşünmemeye çalışmalı ve sadece işinize odaklanmalısınız. Yoksa patronunuzdan uyarı alabilirsiniz.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi inanılmaz derecede seksi hissettiğiniz bir gündesiniz. Üstünüze çuval bile giyseniz yakışıyor! Bu hisse her zaman kapılmıyorsunuz, tadını çıkarın.
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanlara farklı gözle baktığınız bir gün. Aynı ortamda bulunduğunuz ancak sadece arkadaşınız olan biriyle bugün yakınlaşabilirsiniz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.