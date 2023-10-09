Günlük burç yorumları: 10 Ekim 2023 Salı

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçgüdüleriniz iyi, peki neden onlara güvenmiyorsunuz? Bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın haklı olması ve sizin bir konuda yanılmış olmanız, onların hayatınızı nasıl sürdürmeniz gerektiğini sizden daha iyi bildikleri anlamına gelmez. İçgüdülerinizin her zaman mükemmel olmaması da onların değersiz olduğu anlamına gelmez. Şu anda güçlü sezgilerinizi dinleyin ve sizi nereye götürürse götürsün, kalbinizin doğru yerde olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Bugün ne kadar çok aksilikle karşılaşırsanız, onlarla başa çıkmak için o kadar çok ilham alırsınız ve işleri halletmek için gerekenlere sahip olduğunuzu gösterirsiniz. Pek çok insan hayatta bir fark yaratma zahmetine giremez ama siz hiçbir şekilde onlardan biri değilsiniz.