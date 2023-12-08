Günlük burç yorumları: 10 Aralık 2023 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, çok hızlı başlayan bir şey bugün neredeyse aynı hızla tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Nitekim şu anda aksilikler olsa bile, hızla ayağa kalkma eğilimindesiniz. Önemli olan, hayattan daha fazla anlam veya keyif almak istediğinizde çok fazla ek proje üstlenmekten kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Ayrıca, başkalarının muhtemelen kasıtlı olarak bugün yerine getirebileceklerinden daha fazlasını vaat ediyor olabileceğini unutmayın. Bu aynı zamanda maddi şeylerle ilgili de geçerli olabilir! Ne istediğinizi bilmiyorsanız umutlarınızı yanlış hedeflere bağlayabilirsiniz, bu da şeylere, durumlara ve insanlara aşırı değer vermenize yol açabilir.
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