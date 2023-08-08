Günlük burç yorumları: 10 Ağustos 2023 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün her şeyi sarsıyor ve hazırlıklı olmadığınız değişiklikleri zorluyor. Bir rutini, talimatları veya bir programı takip etmek şimdilik zorlayıcı olabilir. Sosyal etkileşimler, ortaya çıkan şaşırtıcı duygularla kafa karıştırıcı olabilir. Gün ilerledikçe geçmişin meseleleriyle ve onlardan nasıl öğrenilip geçileceğiyle ilgili mükemmel fikirleri harekete geçirir. Fikirler size kendiliğinden gelir ve yerine oturur. Tavsiyeler, bilgiler doğal bir şekilde sizi bulur. Tek başına veya zorlu durumlardan uzakta biraz zaman geçirmek faydalıdır ancak aynı zamanda güvendiğiniz biriyle fikir paylaşmak için de iyi bir zamandır. İhtiyacı olanlara kulak vermeye hazırsınız.
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