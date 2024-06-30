Günlük burç yorumları: 1 Temmuz 2024 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün vücudunuzdaki gerginliği iyileştirmeye, engelleri kaldırmaya ve gevşetmeye yardımcı olacak fiziksel aktivitelere yönelebilirsiniz. Bu etki perde arkasında büyük bir tutku yaratıyor. Kişisel meselelerle ilgilenmek ve ailenizle vakit geçirmek için güçlü bir zaman ancak bugün tek başınıza ayakta durmakta da oldukça rahatsınız. Zor, karmaşık veya hassas konularla uğraşırken neredeyse korkusuzsunuz ve artık bir gizemi veya sorunu ustalıkla çözebiliyorsunuz. Yine de kendinizi araştırmaya, bir kitaba, bir filme ya da olumlu bir kaçış sağlayan herhangi bir şeye kaptırmayı ödüllendirici bulabilirsiniz. Harekete geçmek artık tatmin edici ve bu, özellikle para meseleleri ve aile veya ev işleriyle ilgili bir ilişkide büyümek ve gelişmekle ilgili.
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