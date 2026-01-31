HTHAYAT
Günlük burç yorumları: 1 Şubat 2026 Pazar
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Şubat Pazar

1 Şubat 2026 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 1 Şubat Pazar
Giriş: 31 Ocak 2026, Cumartesi 00:06
Güncelleme: 31 Ocak 2026, Cumartesi 00:06
1

Bu sabah Venüs–Jüpiter quincunx açısı gerçekleşiyor; küçük bir açı olsa da kendimizi ortaya koyma konusunda huzursuzluk ve kararsızlık yaratabilir. Hayatın zevklerine yönelik güçlü bir arzu vurgulanıyor; ancak önce gözümüzün doyması gerekiyor. İlişkilerdeki zorluklar şu sıralar abartılı beklentilerden kaynaklanabilir. Ne yapmak istediğimiz ile ne yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler arasında denge kurmak zor olabilir. Ay, Yengeç burcundaki transiti sürdürüyor, ardından Aslan burcuna geçiyor. Yengeç Ay'ı ile güçlü bir güven duygusuna ihtiyaç duyarız ve Ay'ın bağlantıları, şefkat ve beslenme ihtiyacımızı uyumlu şekilde ifade etmenin yollarını keşfetmemize yardımcı olur. Bu Ay hassas, temkinli, koruyucu ve alıcıdır. Aslan Ay'ı ise, kendimizi ifade etme ve yaratma ihtiyacımızı canlandırır. Hevesliyiz ve başarılarımızla özel bir gurur duyarız. Ne yapmak istediğimizi gözümüzde canlandırabiliriz ve biçim duygumuz güçlüdür. Ay, burç değiştirmeden önceki son açısını, Satürn ile üçgen yaptıktan sonra, Aslan burcuna girene kadar boşluktadır.

2

ŞUBAT 2026 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, çeşitlilik arzun güçlü, ancak bir yanın kendini geri çekmek ya da gözlemlerini kendine saklamak istiyor. Bunun temelinde Venüs ile Jüpiter'in birbiriyle uyumsuz konumda olması yatıyor. Etkileşimler biraz ters gidebilir ya da zamanlama şu an doğru olmayabilir. Arkadaşlarınla ya da çevrendeki kişilerle doğal şekilde iletişim kurmanı engelleyen bazı şüpheler veya endişeler ortaya çıkabilir. Bu transit yalnızca hafif derecede zorlayıcıdır; yine de geçici olarak bölünmüş hissedebilir, birinin duygularından emin olamayabilir ya da arada kalmışlık yaşayabilirsin. Dikkatini çekmeye çalışan bu kadar çok şey ve muhtemelen insan varken, bir sonraki adımını bilmek pek kolay değil. Ancak yavaşlamak ve yeniden yönünü bulana kadar beklemek mantıklı. Neyse ki gün ilerledikçe enerji daha akıcı hâle geliyor. Hafif ve ölçülü bir yaklaşım en iyi sonucu verir. Aşk ve arkadaşlıkla ilgili konuları analiz etme veya irdeleme eğiliminde olabilirsin. Merkür–Venüs paraleli iş birliğini artırmaya ve uyumu desteklemeye yardımcı oluyor.

3

ŞUBAT 2026 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün erken saatlerde Venüs–Jüpiter arasında küçük ama zorlayıcı bir açı varken, kariyer, toplumsal konum, yaşam yönü ya da itibarla ilgili bir konu seni biraz dengesiz hissettirebilir. Bir yanın kendini ifade etmek isterken, diğer yanın olan biteni akışına bırakmayı tercih ediyor olabilir. Şu anda verilen sözler gerçekleşmeyebilir. Seni hafife alan insanları hayatına çekebilirsin ve bunun sonucunda sınırlar koyman gerekebilir. Eğer kendini biraz dengesiz hissediyorsan, en iyisi yavaşlamak ve dürtüsel hareketlerden kaçınmak. Şimdilik bir miktar erteleme ya da bir sonraki adım konusunda belirsizlik yaşanabilir. Yine de gün ilerledikçe zihninin içinde bu kadar kaybolmadığını fark ediyorsun ve iş birliği her zamankinden daha kolay geliyor. Rahat ve dengeli bir orta yolu görmek her zamankinden daha mümkün.

4

ŞUBAT 2026 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, günün ilk yarısında ne istediğinden emin olmak kolay değil ya da istediğini sandığın bir şeye fazlasıyla takılıp, bunun aslında sorunlarının çözümü olmadığını fark edebilirsin. Genel olarak bu günlerde sevgini daha cömertçe paylaşıyorsun ve ileriye bakıyorsun. Bugün erken saatlerde Venüs–Jüpiter quincunx açısıyla birlikte, değerler arasındaki farklılıklar nedeniyle bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Mesafeli bir hava verebilirsin ya da seni daha iyi hissettireceğini düşündüğün para ya da başka şeylerle oyalanıyor olabilirsin. Yeniden yönünü bulana kadar huzursuzluk olası. Ancak gün ilerledikçe başkaları seni olumlu yönde etkiliyor; seni nazikçe harekete geçmeye ya da ilginç bir şey yapmaya teşvik ediyorlar. Enerjiler inceleme ve analiz için uygun, fakat kendini strese sokacak noktaya kadar değil. Merkür–Venüs paraleli ortamı keyifli, açık ve dostça tutuyor; bu da hem iş hem de eğlence için uygun bir zaman yaratıyor.

5

ŞUBAT 2026 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bu günler derinlemesine uğraşlardan keyif almak için uygun. Ancak bugün erken saatlerde kendinden ödün vermekte tereddüt edebilirsin; başkalarının özgürlüğüne müdahale ettiğini düşündüğün her şeye karşı daha hassas olabilirsin. Ya da bir ilişkide sınırlarla ilgili kafa karışıklıkları öne çıkabilir. Bir an sevgin çok güçlü hissedilirken, bir sonraki an hızla soğuyabilirsin. İstediğinin peşinden mi gitmen gerektiği yoksa bunun sana doğal olarak gelmesini mi beklemen gerektiği şu anda bir ikilem yaratabilir. Bununla birlikte gün ilerledikçe üretken olmak ya da kaynaklarınla ilgilenmek konusunda iyi duygular yaşıyorsun. İş birliği ve iletişimin akışı yumuşuyor. Denge kurmak için daha elverişli bir zaman. Nazik bir jest ya da bir iletişim de önemli bir rol oynayabilir.

6

ŞUBAT 2026 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün erken saatlerde olayları oldukları gibi ya da gerçek değerleriyle görmek pek kolay değil. Venüs ile Jüpiter'in oluşturduğu küçük bir gerilim nedeniyle, mahremiyet ihtiyacı ile birlikte olma arzusu arasında çelişkili duygular yaşanabilir. Duyguların güvensizlikten mi yoksa gerçekten kalpten mi geldiğini ayırt etmek en iyisi olabilir. Bir şey seni çıkmaza götürüyor olabilir; eğer öyleyse, alternatifleri araştırmalısın. Ancak mevcut hayal kırıklıklarından aceleyle yeni bir şeye atlamamaya dikkat et. Olayları ağırdan almak ya da adım adım ilerlemek daha iyi olur ve bu, gün ilerledikçe kolaylaşır. Aktifsin ama temponu iyi ayarlıyorsun; bu da ideal bir durum. Oldukça kişisel konular hakkında konuşmaya ya da bunları analiz etmeye özellikle açıksın, gerçi bu sırada biraz mesafeli olabilirsin. Bir ortaklıktaki hedeflerini netleştirmek ya da kendi ihtiyaçlarını daha açık görmek için uygun bir zaman.

7

ŞUBAT 2026 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, günün ilk yarısında rutinlere bağlı kalmak pek kolay değil, belirsiz bir huzursuzluk etkisini gösterebilir ve dikkatin dağılabilir. Sosyal hayatın ya da boş zamanların ile yapılması gereken işler ve sorumluluklar arasında çekişen enerjiler olabilir. Şu anda bir arkadaşını memnun etmek zorlayıcı gelebilir, ancak herkese her şey olamayacağını kendine hatırlatmalısın. Bununla birlikte gün ilerledikçe destekleyici dostluklar ya da iş birlikleri için enerjiler güçleniyor. İnsanlar çok daha uyumlu davranıyor ve ilişkiler ile kişisel inançlar üzerine yapılan sohbetler ilham verici ve tatmin edici olabilir. Zamanını iyi yönetiyorsun ve ölçülü bir tempo sana iyi geliyor.

8

ŞUBAT 2026 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün her şey bir araya gelmeyebilir, ancak gelen haberler ya da mevcut projelerle doğru yoldasın. Günün erken saatlerinde çözülmesi gereken karışık sinyaller olabilir ve iş–özel hayat dengesini yönetmekte zorlanabilirsin. Başkalarının ve kendi ihtiyaçların konusunda daha net olana kadar yavaşlamak ve mümkünse kararları ertelemek mantıklı. Hayatındaki insanlar bölünmüş ilginden dolayı hayal kırıklığı yaşayabilir; öte yandan sen de zaman zaman onları anlamakta zorlanabilirsin. Bu durum geçici. Gün ilerledikçe yumuşak bir hırs için oldukça uygun enerjiler devreye giriyor. Hayatın ince zevklerini takdir etmeye yatkınsın ve geleceğini bir şekilde güvence altına almak için çaba göstermek tatmin edici olabilir.

9

ŞUBAT 2026 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün erken saatlerde Venüs ile Jüpiter arasındaki küçük ama zorlayıcı bir açı beklentilerimizle oynayabilir ve zamanlamada aksaklıklara yol açabilir. Başkalarını kendinden uzak tutabilirsin ya da birine yakınlaşma çabaları huzursuzluk duygularını tetikleyebilir. Etrafındaki insanlar, sen de dâhil, genel olarak zor memnun olduğu için, bugün yakınlık kurmak için ideal bir gün sayılmaz. Gerçekte ne istediğini netleştirirken işleri ağırdan almak ve başkalarına da aynısını yapmaları için alan tanımak en iyi sonucu verir. Gün ilerledikçe olayları adım adım ele almanın faydalarını fark ediyorsun. İyi şeyler bile abartıldığında yük hâline gelebilir. Seni yoran ya da sabrını tüketen fazladan sorumlulukları almaya değmeyebilir.

10

ŞUBAT 2026 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Venüs'ün üçüncü evinde ilerlemesiyle bu günlerde iletişim becerilerin genel olarak oldukça iyi durumda. Tatmin edici sohbetler ve diğer iletişim biçimleri gündeme gelebilir. İnsanlar fikirlerini ve ifade tarzını özellikle çekici buluyor. Ancak bugün günün ilk yarısında mesajını karşı tarafa iletmekte bazı aksaklıklar yaşanabilir; bu durum geçici. Kendini net ifade ettiğinden emin olmak için biraz daha özen göstermen iyi olur. Yarım kalmış işleri ele almak şu anda çok cazip gelmeyebilir, ancak yapılması gerekenler olduğu hissinin yarattığı suçluluk ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Karışık sinyaller nedeniyle arada kalmış ya da kafası karışmış hissedebilirsin. Bununla birlikte gün ilerledikçe geri çekilip duygularını düşünmek ya da analiz etmek iyi hissettirebilir. Makul beklentiler, durumlarla ustalıkla başa çıkmana yardımcı olur.

11

ŞUBAT 2026 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Venüs'ün bu günlerde ikinci evinde ilerlemesi, sana daha fazla keyif getiriyor. Yeni şeyler edinebilir ya da mevcut sahip olduklarını güzelleştirebilirsin. Ancak bugün Venüs ile Jüpiter'in uyumsuz bir açı oluşturmasıyla birlikte geçici hevesler etkili olabilir. Kendini huzursuz hissediyorsan, seni gerçekten rahatsız eden şeyin ne olduğunu fark etmeye çalışman iyi olur. Biriyle arandaki değer farkı bir sorun hâline gelebilir ve özellikle abartı ya da aşırı hassasiyet nedeniyle genel olarak insanlarla ilişki kurmak zorlaşabilir. Gün ilerledikçe, daha hoş etkileşimler olası olduğundan bu konuları toparlamak kolaylaşıyor. Duygusal meseleleri analiz etmek için uygun bir zaman, ancak bunu daha çok yüzeyde tutmak iyi olabilir; çünkü daha derin bağlar ve anlayış için ideal bir zaman değil.

12

ŞUBAT 2026 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Venüs'ün bu günlerde burcunda olmasıyla isteklerin daha ani ve doğrudan. Ancak bugün erken saatlerde Venüs'ün Jüpiter'le quincunx açısı nedeniyle bu istekler kalbinden gelenleri tam olarak yansıtmayabilir. Hatta bazı düzeylerde, eğer bazı şeylerden kaçıyorsan ya da kalbinde olanı görmeye henüz hazır değilsen, arzuların seni yanlış yönlendirebilir. Şu anda mümkünse önemli kararları ertelemek mantıklı. Kendine keşfetmek ve farkına varmak için alan tanımak iyi olur. Bugün insanlar seninle derin konulara girmekte zorlanabilir; çünkü şimdilik fazla derine inmeye ya da kişisel meselelerde açılmaya isteksiz olabilirsin. Bununla birlikte gün ilerledikçe, daha genel konular hakkında fikirlerini ve görüşlerini paylaşmak bambaşka bir hâl alıyor; bundan büyük keyif alıyorsun. Hayata karşı ölçülü ve dengeli bir yaklaşım benimsemek sana iyi geliyor.

13

ŞUBAT 2026 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün erken saatlerde ilişkiler açısından enerjiler biraz zorlayıcı. Karşılıklı olarak aynı noktada buluşmak zor olabilir ve biriyle mutlu bir çözüme ya da uzlaşmaya varmak kolay görünmeyebilir. Bunun bir nedeni, bir şeyin peşinden mi gitmek istediğinden yoksa insanların sana gelmesini mi beklemen gerektiğinden emin olmaman olabilir. Bunun yerine, alternatifler konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Bu günlerde geçmişle barışmaya çalışmak en faydalı yaklaşım olsa da, şu an olayları net görmek zor. Venüs, dışa dönük beşinci evinde Jüpiter'le uyumsuz bir açı yapıyor ve bu da iki güçlü dürtü arasındaki farkı vurguluyor. Bu dürtülerden biri işleri sindirme ve ağırdan alma ihtiyacıyken, diğeri ileri atılma ve daha spontan şekilde keyif alma arzusu. Somut adımlar atmadan önce yavaşlamayı ve kalbinde ne olduğunu anlamayı hedefle. Gün ilerledikçe ölçülü bir yaklaşım en iyi sonucu veriyor ve bunu sezgisel olarak kavrıyorsun. Deneyimlerin şu anda işine yarayabilir.

