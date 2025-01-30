Günlük burç yorumları: 1 Şubat 2025 Cumartesi

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, sosyal alanındaki geri hareketini tamamlayan Uranüs ile birlikte arkadaşlık kurma ruhun yenileniyor. Eğer bağlantıların güvenilir olmaktan çıktıysa, şimdi işleri düzeltmeye veya mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanmaya hazırsın. Uranüs, değişim yapma ve ilerleme kaydetme arzunu uyandırabilir. Bu hafta sosyal çevrende beklenmedik gelişmeler yaşanabilir veya mutluluk hedeflerinle ilgili sürprizler ortaya çıkabilir. Ayrıca Uranüs, mahremiyet alanını yönetiyor ve özellikle güneş haritandaki bu alanda gerçekleşen son Yeni Ay ile birlikte, bağlılık veya destekle ilgili bir konu ilerleyebilir ve önündeki engeller kalkabilir. Ancak bugünün enerjileri seni geçici olarak bölünmüş veya kararsız hissettirebilir. Son günlerde bir projeye ya da bir ilişkiye kendini tamamen kaptırmaktan keyif alıyorsun ve seni ne kadar içine çekerse, o kadar iyi hissediyorsun. Ancak diğer bir yanın yeni şeyler öğrenmek, deneyimlemek ve hayatını sadeleştirmek istiyor. Çoğu zaman bu iki durumu bir arada yürütebilirsin, ancak bugün bunu yapmak zor olabilir. Kendini rahatlatmak için aşırıya kaçma eğilimine dikkat etmelisin.