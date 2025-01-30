Günlük burç yorumları: 1 Şubat 2025 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Ay, günü iş ve sağlık alanında geçirerek işlerini halletmeni teşvik ediyor. Neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından Uranüs'ün bugün düz seyrine dönmesiyle birlikte borçlar, krediler veya finansal destekle ilgili sorunları çözmek daha kolay ve rahat hale geliyor. Geri hareket döneminde daha sık yaşanan gecikmelerin ardından, yaratıcı projeler, para, mahremiyet veya romantik konularda ilerleme kaydetme olasılığın artıyor. Kendini, duygularını ve fikirlerini başkalarıyla paylaşmaya hazırsın. Yine de, iş ve eğlence genellikle mükemmel bir şekilde uyum sağlamasa da, bugün bu durum özellikle belirgin olabilir. Kararsızlık yaşanabilir, ancak bölünmüş ve dikkati dağılmış bir yaklaşımdan kaçınmak en iyisi. Bunun yerine, önce birine, sonra diğerine tüm kalbinle odaklanmaya çalış. Aksi takdirde, sadece zamanını değil, enerjini ve mutluluğunu da boşa harcayabilirsin. Şu anda hem başkalarına hem de isteklerine "hayır" demek zor olabilir, ancak bu durum da geçici.
YORUMLAR