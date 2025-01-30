Günlük burç yorumları: 1 Şubat 2025 Cumartesi

1 Şubat 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 30 Ocak 2025 10:56 Güncelleme: 30 Ocak 2025 10:56
ABONE OL

  • Ay, günü zarif ve merhametli Balık burcunda geçiriyor. Yine de, Ay'ın Satürn ile hizalanması ve Jüpiter ile kare açı yapması nedeniyle sorumluluklar ön plana çıkabilir, ancak çaba göstermek zor olabilir. Bir projeyi genişletme isteği hissedebiliriz, ancak sonuçları konusunda da endişeliyiz. Karar vermek kolay değil. Venüs, yarın çok erken saatlerde kesinleşecek olan Güneş ile yarı kare açıya doğru ilerliyor ve başkalarının takdirini kazanma çabasında aşırıya kaçma eğilimimize dikkat etmemiz gerekebilir. Çevremizdeki ve ilişkilerimizdeki dengesizliklere karşı özellikle hassas olabiliriz. Yapmak istediklerimiz ile yapmamız gerektiğini düşündüklerimiz şu anda çelişebilir ve bu tür bir memnuniyetsizlikle çok verimli veya kararlı olmayabiliriz. Ancak, bu dönemde yaratıcılığımızı kullanarak memnuniyetsizliğimize benzersiz çözümler bulabiliriz. İhtiyaçlarımızla bağlantıya geçmek ve aşırıya kaçmaktan veya ertelemekten kaçınmak en iyisi olacaktır

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bir yanın sosyal ifadelere ve mutluluk hedeflerine odaklanmak için motive, ancak aynı zamanda kendinle vakit geçirmekten ekstra keyif almanı sağlayan dürtüler de var. Başka bir gün, ikisini de yapmaktan mutlu olabilirsin, ancak bugün bu ihtiyaçlar çelişiyor ve hangi yönü seçersen seç, bir şeyleri kaçırma korkusu hissedebilirsin. Bu küçük ikilemin dışında, Uranüs neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından bugün düz seyrine dönüyor ve iş ya da para kazanma fikirlerinde yenilik yapma ruhunu tazeliyor. Bu yaratıcı gezegenin uyanmasıyla değişiklik yapmaya hazırsın. Bu alanlardaki son ikilemlerine yanıt bulmak daha kolay hale geliyor ve gerekirse kendi değerini savunmaya istekli oluyorsun. Güneş'in güneş haritanın on birinci evinde olması, iki gün önce burada gerçekleşen Yeni Ay ve bu alanın yöneticisinin artık düz harekette olmasıyla birlikte, arkadaşlıklar, sosyal bağlantılar, mutluluk hedefleri, hayaller ve umutlar konusunda güçlü ve ileriye dönük bir enerji var. İş birliği için güçlü bir zaman ve kişisel hedeflerini ilerletmek için muazzam bir çaba gösterebilirsin.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bir yanın sosyal ifadelere ve mutluluk hedeflerine odaklanmak için motive, ancak aynı zamanda kendinle vakit geçirmekten ekstra keyif almanı sağlayan dürtüler de var. Başka bir gün, ikisini de yapmaktan mutlu olabilirsin, ancak bugün bu ihtiyaçlar çelişiyor ve hangi yönü seçersen seç, bir şeyleri kaçırma korkusu hissedebilirsin. Bu küçük ikilemin dışında, Uranüs neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından bugün düz seyrine dönüyor ve iş ya da para kazanma fikirlerinde yenilik yapma ruhunu tazeliyor. Bu yaratıcı gezegenin uyanmasıyla değişiklik yapmaya hazırsın. Bu alanlardaki son ikilemlerine yanıt bulmak daha kolay hale geliyor ve gerekirse kendi değerini savunmaya istekli oluyorsun. Güneş'in güneş haritanın on birinci evinde olması, iki gün önce burada gerçekleşen Yeni Ay ve bu alanın yöneticisinin artık düz harekette olmasıyla birlikte, arkadaşlıklar, sosyal bağlantılar, mutluluk hedefleri, hayaller ve umutlar konusunda güçlü ve ileriye dönük bir enerji var. İş birliği için güçlü bir zaman ve kişisel hedeflerini ilerletmek için muazzam bir çaba gösterebilirsin.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Uranüs uzun süredir gizlilik alanında misafir ve neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından bugün düz seyrine dönüyor. Bu yön değişikliği, olumsuz tutumları geride bırakma ve geçmişi arkanda bırakma konusunda kendini daha donanımlı hissetmeni sağlayabilir. Ayrıca farkına varmadığın duyguları, arzuları ve ihtiyaçları uyandırabilir. Projeler, çalışmalar veya uzun vadeli bir hedefle ilgili ilerlemeler yaşanabilir. Güneş haritandaki Uranüs tarafından yönetilen bölgede gerçekleşen son Yeni Ay da sana ek bir itici güç veriyor. Kendini daha enerjik ve maceracı hissediyorsun. Son günlerde hedeflerini hayal edip, planlamak hoşuna gidiyor, ancak bugün biraz kararsız hissedebilirsin! Bir yanda görevler her zamankinden daha ısrarcı bir şekilde seni çağırırken, diğer yanda hayatına daha fazla deneyim katma veya tempoda bir değişiklik yapma arzusu içindesin. Çoğu gün bu konuları iyi bir şekilde dengeliyor olsan da, bugün daha çok bölünmüş hissedebilirsin. Bir orta yol bulmaya çalış ve sadece geçici olarak kendinden emin olmadığın için kötü seçimler yapmamaya dikkat et.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, sosyal alanındaki geri hareketini tamamlayan Uranüs ile birlikte arkadaşlık kurma ruhun yenileniyor. Eğer bağlantıların güvenilir olmaktan çıktıysa, şimdi işleri düzeltmeye veya mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanmaya hazırsın. Uranüs, değişim yapma ve ilerleme kaydetme arzunu uyandırabilir. Bu hafta sosyal çevrende beklenmedik gelişmeler yaşanabilir veya mutluluk hedeflerinle ilgili sürprizler ortaya çıkabilir. Ayrıca Uranüs, mahremiyet alanını yönetiyor ve özellikle güneş haritandaki bu alanda gerçekleşen son Yeni Ay ile birlikte, bağlılık veya destekle ilgili bir konu ilerleyebilir ve önündeki engeller kalkabilir. Ancak bugünün enerjileri seni geçici olarak bölünmüş veya kararsız hissettirebilir. Son günlerde bir projeye ya da bir ilişkiye kendini tamamen kaptırmaktan keyif alıyorsun ve seni ne kadar içine çekerse, o kadar iyi hissediyorsun. Ancak diğer bir yanın yeni şeyler öğrenmek, deneyimlemek ve hayatını sadeleştirmek istiyor. Çoğu zaman bu iki durumu bir arada yürütebilirsin, ancak bugün bunu yapmak zor olabilir. Kendini rahatlatmak için aşırıya kaçma eğilimine dikkat etmelisin.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından Uranüs bugün düz seyrine dönüyor. Önümüzdeki haftalarda ortaklıklar kurma ve kendi benzersiz yolunu bulma ruhun güçleniyor. Kişisel ve profesyonel riskler alma ve inançla adım atma yeteneğin artıyor. Kariyerle ilgili konular hayatında yeniden canlanıyor ve motivasyon seviyen yükseliyor. Yeni başlangıçlar, netlik ve gelişim ön planda. Ancak bugün biraz bölünmüş veya kararsız hissedebilirsin, bu da huzursuzluk veya tereddüt yaratabilir, fakat bu geçici bir durum. Güneş şu anda ortaklık alanında ilerliyor ve bu, en sosyal geçişlerden biri. Bu dönem, verme-alma dengesini sağlamaktan keyif aldığın ve artıları eksileri tartarak hareket ettiğin bir zaman. Genellikle huzuru korumaya yatkınsın. Ancak Venüs ve Neptün, projelere ve ilişkilere daha derinlemesine dalmaktan keyif almanı teşvik ediyor ve eğer yüzeydeki uyumu korumak, daha derin meseleleri görmezden gelmek anlamına geliyorsa, bunu pek teşvik etmiyorlar. Bu gezegenler çatışırken, başkalarına karışık sinyaller verebilirsin. Aslında, iç dünyanda da bu sinyallerin net olmadığı bir süreçtesin! Ancak tüm bunların yarattığı belirsiz memnuniyetsizlik geçici ve bu süreçten yeni fikirler veya ilgi alanları keşfederek çıkabilirsin.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından Uranüs bugün düz seyrine dönüyor ve önümüzdeki haftalarda ruhsal inançlarını hayata geçirme motivasyonunu yeniliyorsun. Hayata ve evrene olan genel inancın artıyor. Bu değişimle birlikte anlamlı dönüşümler yapmak daha kolay hale geliyor; ilerledikçe öğrenme ve paylaşma konusunda daha cesur hissediyorsun. Bu yön değişikliği, aynı zamanda iş, sağlık ve günlük rutinlerine de ekstra bir ivme kazandırıyor ve iki gün önce bu alanları harekete geçiren bir Yeni Ay yaşandığını düşünürsek, bu oldukça faydalı bir etki. Ancak bugün hayat, özellikle birbirine zıt ilgi alanlarını karşı karşıya getirerek küçük şeyleri karmaşık hale getirebilir. Özellikle, ilişkiler dikkatini dağıttığı için iş ve sağlık hedeflerine ulaşmak zorlaşabilir. Geçici bir kararsızlık veya dengesizlik hissedebilirsin. Bugün, sadece bir sorunu geçici olarak ortadan kaldırmak için bir şeye razı gelme eğilimine dikkat etmelisin. Bu cazip gelebilir, ancak bunun geleceğinden ödün vermek anlamına gelebileceğini unutma.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Ay, günü iş ve sağlık alanında geçirerek işlerini halletmeni teşvik ediyor. Neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından Uranüs'ün bugün düz seyrine dönmesiyle birlikte borçlar, krediler veya finansal destekle ilgili sorunları çözmek daha kolay ve rahat hale geliyor. Geri hareket döneminde daha sık yaşanan gecikmelerin ardından, yaratıcı projeler, para, mahremiyet veya romantik konularda ilerleme kaydetme olasılığın artıyor. Kendini, duygularını ve fikirlerini başkalarıyla paylaşmaya hazırsın. Yine de, iş ve eğlence genellikle mükemmel bir şekilde uyum sağlamasa da, bugün bu durum özellikle belirgin olabilir. Kararsızlık yaşanabilir, ancak bölünmüş ve dikkati dağılmış bir yaklaşımdan kaçınmak en iyisi. Bunun yerine, önce birine, sonra diğerine tüm kalbinle odaklanmaya çalış. Aksi takdirde, sadece zamanını değil, enerjini ve mutluluğunu da boşa harcayabilirsin. Şu anda hem başkalarına hem de isteklerine "hayır" demek zor olabilir, ancak bu durum da geçici.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından Uranüs bugün düz seyrine dönüyor, bu da ortaklıklar ve aile meselelerinde netlik veya ilerleme getiriyor. İlişkiler bazen inişli çıkışlı veya öngörülemez olabilir, ancak artık dalgalara karşı savaşmak yerine onlarla uyum içinde hareket edebileceğini daha iyi hissedebilirsin. Gecikmeler ortadan kalkıyor. Şu anda istikrarlı bir ilerlemeye işaret eden çözümler, çıkış yolları veya hatta büyük ilerlemeler yaşanabilir. Güneş, şu anda güneş haritanın dördüncü evinde ilerliyor ve seni tanıdık, rahatlatıcı yüzlere ve yerlere bağlı kalmaya teşvik ediyor. Ancak Venüs ve Neptün bambaşka bir melodi çalıyor! Şu anda keyif, zevk, romantizm ve yaratıcılık alanında ilerleyen bu gezegenler, bazı çekincelerini bir kenara bırakmanı ve ışığını başkalarıyla paylaşmanı istiyor. Normalde her iki tarafı da iyi yönetebilsen de, bugün bu durum seni bölünmüş veya huzursuz hissettirebilir. En iyisi bir denge kurmaya çalışmak ve büyük kararları kendine daha emin hissettiğin bir güne saklamak olacaktır.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından Uranüs bugün düz seyrine dönüyor. Bu dönüşüm, işinle veya sağlık ve zindelikle ilgili yenilikçi fikirleri hayata geçirme konusunda güvenini artırıyor. Aynı zamanda iletişim, öğrenme ve bağlantı kurma konusunda da güçlü bir etki yaratıyor, özellikle güneş haritandaki bu alanı yöneten Yeni Ay'ın hemen arkasında olmasıyla. Günlük rutinler ve programlarla ilgili olarak beklenmedik durumlara alışman şimdi daha kolay, oysa son birkaç ayda kaotik programların kurbanı gibi hissetmiş olabilirsin. Artık darbeleri kabullenip işlerin senin için yolunda gitmesini sağlama zamanı! Ancak bugün, küçük çaplı, zorlayıcı açılar biraz rahatsız edici olabilir, çünkü farklı ihtiyaçları vurguluyorlar. Güneş şu anda senin bağlantı kurma, iletişimde bulunma ve sosyalleşme ihtiyacını ön plana çıkarıyor. Diğer taraftan, Venüs ve Neptün ev ve aile alanında ilerliyor ve en büyük zevklerinden bazıları basit, rahat ve tanıdık olanlardır. Güneş, Venüs ve Neptün ile çatışmaya doğru ilerlerken, belirsiz bir memnuniyetsizlik hissedebilirsin. Zamanını iyi bölmeye çalış ve ne yapıyorsan ona tamamen odaklan.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından Uranüs bugün düz seyrine dönüyor, bu da kalbini ve yaratıcılığını özgürleştirmene yardımcı oluyor. Aynı zamanda para konuları için de olumlu bir değişim var çünkü Uranüs, güneş haritandaki ikinci evini, yani kaynaklar ve sahiplikler alanını yönetiyor. Kendini daha enerjik hissediyor ve eski ilişki biçimlerinden kurtulmaya çalışıyorsun. Yaratıcı ve romantik uğraşlar, iş ve finansal meseleler ilerlemeye başlıyor ve artık bu alanlarda kararlar almak oldukça kolay hale geliyor. Yine de, şu sıralar iş hayatına veya hayatının pratik yönlerine özellikle odaklanmış olsan da, Güneş ile küçük çaplı çatışmalar bazı memnuniyetsizliklere yol açabilir, ancak bu geçici bir durum. Kaynaklarına ve konfor seviyelerine güçlü bir şekilde odaklanırken, aynı zamanda yeni fikirler denemek, öğrenmek, bağlantılar kurmak ve çeşitlenmek için gerçek bir arzu uyandıran dürtüler alıyorsun. İyi günlerinde her iki tarafı da yönetebilirsin, ancak bugün biraz bölünmüş hissedebilirsin. Aşırı telafi etme veya aşırıya kaçma eğiliminde olabilirsin, ancak farklı ihtiyaçlarını karşılamak için daha yaratıcı yollar bulmaya çalış.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, yönetici gezegenin Uranüs, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından bugün düz seyrine dönüyor. Şimdi çiçek açıyorsun, güvenle yeniden enerji topluyorsun, özellikle sana sırtını dönmüş olan bir Yeni Ay'ın etkisiyle. Uranüs, ev ve aile alanında olduğundan, ev ve aile hayatınla ilgili ilham verici açıklamalar, sürprizler veya yeni düşüncelerle karşılaşabilirsin. Bu gezegenin hızı önümüzdeki haftalar ve aylarda arttıkça, değişimlerin sana olduğunu hissetmek yerine, gereken değişiklikleri kendin yapma konusunda daha fazla sorumluluk sahibi hissetmeye başlayacaksın. Bir süreliğine yaşadığın bazı öz güven eksikliklerinin ardından cesaretin artıyor. Yine de, küçük çaplı zorlu açılar nedeniyle bir şeylerin eksik olduğunu veya bir şeylerin tam olarak doğru olmadığını hissedebilirsin. Ayrıca, Venüs ve Neptün, konfor ve güvenlik alanında Güneş'le çatışırken, memnuniyetsizliğini seni mutlu ettiğini düşündüğün şeylerle yatıştırma eğiliminde olabilirsin. Bugün geleceğinden ödün verme riskine dikkat et, sadece para değil, zaman ve enerji açısından da! Kendini aşırıya kaçmadan eğlendirebileceğin yollar aramaya çalış veya bir ödül istiyorsan, bunu ılımlı tut, çünkü mevcut geçişler altında sağlıklı bir yargıda bulunman zor olabilir.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, neredeyse beş aylık geri hareketinin ardından Uranüs bugün düz seyrine dönüyor. Bu yön değişikliği, kişisel ilgi alanların, iletişimlerin veya çalışmalarınla ilgili güvenini artırıyor. Yeni dünyalara ve fırsatlara açılıyorsun. Bu değişim, özellikle eğitim, kişisel ilgi alanları, bağlantılar kurma ve iletişimle ilgili olarak güvenini, karar verme yeteneğini ve netliğini artırıyor. Projelere olan ilgin yeniden canlanabilir ve hayatında gerekli değişiklikleri yapma konusunda daha güçlü hissedebilirsin. Ay, günü burcunda geçiriyor ve bu, duygularına dair özel bir pencere açan bir başka netleştirici geçiş. Talep ediliyorsun ve dikkat çekiyorsun, ancak bu durum bugün duyduğun isteklerle çelişebilir. Her şeyi yoluna koymak için yeterince yaratıcısın, ancak bir sorunu yok etmek için sadece hoşnut kalma ve razı olma eğiliminden kaçın, çünkü bu, beklediğinden daha fazlasına yol açabilir.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.