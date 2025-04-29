Günlük burç yorumları: 1 Mayıs 2025 Perşembe

1 MAYIS 2025 BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık, Venüs, bugün, bir aydan fazla bir süre boyunca burcunuzda geri çekildikten sonra, kaynaklar alanınıza geri dönüyor. Önümüzdeki haftalarda, bir projeye veya para kazanma girişimine kaldığınız yerden devam etme fırsatınız olabilir ya da daha önce ertelenmiş paralar şimdi gelebilir. Bu geçiş ayrıca zevk ve konfor sevdanızı da harekete geçirebilir ve bu döngü boyunca biriktirdiğiniz birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. 6 Haziran'a kadar sürecek bu süreç, kendinizi daha özgürce eğlendirme zamanıdır. Bu döngü, iyi fırsatları değerlendirmek, mali dengeleri sağlamak ve rahatlamak için oldukça faydalıdır. Aşk hayatı ve yakın ilişkiler açısından stabil ve sağlam bir konumdur. Bugün, özellikle sevdiklerinizle, ailenizle veya ev yaşamınızla ilgili olarak hoş bir coşku hissediyorsunuz.
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