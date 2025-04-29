Günlük burç yorumları: 1 Mayıs 2025 Perşembe

1 Mayıs 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 29 Nisan 2025 14:09 Güncelleme: 30 Nisan 2025 11:53
ABONE OL

  • Venüs Koç burcuna geçiyor ve 6 Haziran'a kadar bu burçta ilerleyecek. Venüs, 4 Şubat'tan 27 Mart'a kadar da Koç burcundaydı ancak retro nedeniyle geçişini tamamlayamamıştı. Önümüzdeki haftalarda Venüs Koç burcundayken, Koç'a özgü etkinliklere, zevklere, uğraşlara ve ilgi alanlarına yönelme eğiliminde olacağız. Zevklerimiz harekete, yeni girişimlere, fetihlere ve cesur ya da atılgan davranışlara kayabilir. Para harcama, sevgimizi ifade etme veya eğlence seçimlerimiz konusunda biraz dürtüsel olabiliriz. Bu dönem parayı elde tutmak için en iyi zaman olmayabilir. Kaynaklarımızı yeni girişimlere veya projelere çok hızlı bir şekilde aktarabiliriz ancak bu şeylerden aynı hızla sıkılabiliriz. Bugünkü İkizler burcu Ay'ı ve öğle saatlerinde Jüpiter ile yaptığı kavuşum sayesinde özellikle mutlu, öğrenmeye, paylaşmaya ve bağlantı kurmaya istekliyiz. Bilgimizi ve zamanımızı cömertçe paylaşıyoruz. Ancak Ay'ın bu gece Satürn ile yaptığı kare açı kısıtlayıcı hissettirebilir. Fazla şey paylaştığımızdan endişe edebiliriz. Bununla birlikte, gün ilerledikçe etkili olmaya başlayan Merkür-Plüton beşlik açısı, belirli bir proje veya fikre özel ilgi göstermeye ve onu daha ayrıntılı şekilde geliştirmeye yöneltiyor. Şu anda keyifli bir şekilde kendimizi adıyor ya da dikkat gösteriyoruz.

    1 / 13

  • 1 MAYIS 2025 KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Venüs bugün, geri hareket ederek burcuna, yeniden giriş yapıyor. 27 Mart'tan bu yana, bir önceki burçta ilerlediğinden duygusal ve romantik geçmişini detaylıca gözden geçirme fırsatı bulmuştun ve artık geçmişte kalması gereken bir tutumu ya da ilişkiyi geride bırakmış olabilirsin. Hislerini onarma süreci, ileriye doğru daha hafiflemiş ve özgürleşmiş bir şekilde ilerlemeni sağladı. Şimdi kendini yeni ve tazelenmiş hissediyorsun; tam anlamıyla hızını almış olmasan da buna yaklaşıyorsun! İnsanlar doğal olarak sahip olduğun niteliklere daha fazla değer veriyor ve bu durum 6 Haziran'a kadar devam edecek. Mart ayında Venüs'ün burcunda geri gitmesi sana çok da "şanslı" hissettirmemiş olabilir, ancak artık Venüs'ün burcundaki uzamış geçişinden daha bariz bir şekilde fayda sağlayabileceksin. En çekici ve cazip halindesin ve genel anlamda, dünyaya yaydığın olumlu enerjiyi katbekat geri alma olasılığın yüksek.

    2 / 13

  • 1 MAYIS 2025 BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Venüs bugün gizlilik alanına geçiyor ve her ne kadar 4 Şubat'tan 27 Mart'a kadar bu alanda zaman geçirmiş olsa da, retro hareketi nedeniyle geri çekilmişti. Şimdi ise, bugünden 6 Haziran'a kadar, biraz geri adım atarak nefes alma ve daha derin duygularını keşfetme fırsatına sahipsin. Son aylarda hislerinle ilgili halının altına süpürdüğün her şeyi şimdi tanıyabilir ve işleyebilirsin. Zihninin tamamen toparlandığını hissetmene biraz daha zaman olsa da, ilerleme kaydediyorsun! Bugün Ay, kaynaklar alanından geçiyor ve kendini ya da başkalarını şımartmak isteyebilirsin. Pratik işlere ve temel ihtiyaçlarına odaklanmaktan muhtemelen fayda sağlayacaksın. Kullanabileceğin türden pratik bilgilerle karşılaşman da mümkün.

    3 / 13

  • 1 MAYIS 2025 İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Venüs bugün arkadaşlık alanına geçiyor. Venüs, Şubat başından Mart sonuna kadar güneş haritanda bu alanda ilerlemişti; o sürecin bir kısmı retro dönemine denk gelmişti ama şimdi burada bir aydan fazla kalacak. Venüs retrosu sırasında yaşanan aksaklıkları ve yaraları artık geride bırakabilirsin. Önümüzdeki haftalarda, arkadaşlıklarını yeniden inşa etme ve güçlendirme şansın olacak. Aynı zamanda kariyer ve romantizm dışında hayattan ne istediğinle bağlantı kurabileceğin bir dönem olabilir. Doğal tarzın, sevilirliğin ve çekiciliğin şimdi artıyor. Venüs, 6 Haziran'a kadar sosyal alanında ilerleyecek ve bu süreçte dostlukları güçlendirme ve onarma önemli bir yer tutabilir. Bugün ise, ruh halin ne olursa olsun, duyguların büyüyor! Kendini spontane, ilgi çekici ve farklı aktivitelerle ifade etmek özellikle tatmin edici olabilir.

    4 / 13

  • 1 MAYIS 2025 YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Venüs bugün Güneş haritanda en tepeye, kariyer alanına geçiyor ve 6 Haziran'a kadar burada kalacak. Venüs, Mart ayında retrodayken de bu evde bulunmuştu; bu da bir alanda normalden çok daha uzun süre kalmasını sağladı ve hedeflerini gerçekten tanıman için fazladan zaman sundu. Bu süreç, hedeflerini, profesyonel imajını, statünü ve itibarını yeniden değerlendirmekle ilgiliydi. Şimdi ilerlerken, kişiliğini parlatmak ve değerli bağlantılar kurmak için harika bir konumdasın. İşinden, katkılarından veya performansından tam anlamıyla keyif alabileceğin bir zamandasın. Ancak bugün, alışılmışın aksine biraz daha geri planda kalmaya eğilimlisin. İçsel gücünü inşa etmeye odaklanmak ise olumlu sonuçlar getirebilir.

    5 / 13

  • 1 MAYIS 2025 ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Venüs bugün Güneş haritanda dokuzuncu evine geçiyor ve 6 Haziran'a kadar burada kalacak. Bu süreçte, duygularını doğrudan, açık ve pozitif bir şekilde ifade etmeye ve arzularının peşinden gitmeye her geçen gün daha istekli hissedeceksin. Dış mekanlarda vakit geçirmekten, paylaşmaktan ve öğrenmekten büyük keyif alabileceğin bir dönemdesin; ayrıca aşkı ve zevki sıradışı, hatta belki egzotik yerlerde bulman da mümkün. Alışılmış rutininden çıkman, bu yalnızca zihinsel düzeyde bile olsa, hoş fırsatlar yaratabilir. Bu güçlü hamle, birkaç haftalık dalgalı motivasyon seviyelerinin ardından geliyor ve kendini harika hissettirecek! Venüs kısa süre önce de bu bölgede bulunmuştu, ancak Mart ayında başlayan retroyla geri çekilmişti. Şimdi ikinci şanslara hazırsın. Bugün başkalarına ulaşmaktan fayda görebilirsin. Bir dostluk filizlenebilir.

    6 / 13

  • 1 MAYIS 2025 BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Venüs bugün güneş haritanda sekizinci evine geçiyor ve Venüs kısa süre önce (4 Şubat - 27 Mart tarihleri arasında) bu bölgeden geçmiş olsa da, bu sefer bu transitten elde edilecek faydaları görmek ve keyfini çıkarmak çok daha kolay olacak. 6 Haziran'a kadar, bir ilişkide genellikle hassas olan konulara adım atmak, para ve iş yükü paylaşımı konusunda anlaşmalara varmak, destek görmek ve etkileşimlerin derin tarafını daha iyi anlamak ve bundan keyif almak için harika bir zaman olabilir. Aynı zamanda heyecan verici ve sürükleyici bir projeden tam anlamıyla zevk alabileceğin bir dönem. Bugün ise itibarında, kamu hayatında veya kariyerinde bir yükseliş yaşanabilir. Öte yandan, günün olumlu enerjisi daha çok takdir edilmekten ve elinden gelenin en iyisini yapmaya motive olmaktan kaynaklanıyor olabilir.

    7 / 13

  • 1 MAYIS 2025 TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Venüs bugün yeniden ortaklık evine dönüyor ve 6 Haziran'a kadar burada kalacak. İlişkilerini düzeltmek, yeni biriyle tanışmak ya da harika anlaşmalar ve uzlaşmalar sağlamak için ikinci bir şansın olacak. İlişkileri çekmek, geliştirmek ve güçlendirmek konusunda harika bir formda olacaksın. Venüs artık karşıt burcunda, bu da hayatında daha iyi bir denge bulmaya ve başkalarıyla iyi ilişkiler kurmaya daha fazla odaklandığını gösteriyor. Bugün zihnini genişleten veya keyifli bir sohbetten zevk alabilirsin. Yine de gün ilerledikçe kişisel ilgi alanların ile görev ve sorumlulukların arasında bir çekişme yaşanabilir ve bu durum seni bölebilir. Neyse ki, bir durumun katmanlarını görme yeteneğini kullanıyorsun.

    8 / 13

  • 1 MAYIS 2025 AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bu hafta bir dönüm noktasına gelmiş gibi hissedebilirsin. Yaptığın işler, sunduğun hizmetler veya kendine bakım ve sağlık programların konusunda oldukça olumlu hissedebilirsin. Geçmişe bir pencere açarak neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını fark etme şansı buluyorsun; ayrıca yaklaşan trendler konusunda keskin bir sezgiye ve geleceğe dair heyecana sahipsin. Venüs'ün bugün iş ve sağlık alanına geri dönmesiyle birlikte vites değiştiriyor olabilirsin. 6 Haziran'a kadar günlük hayatında ve ilişkilerinde dengeyi yeniden sağlamak için iyi bir konumdasın. Sağlıkla ilgili uğraşlar, iş veya günlük rutinler aracılığıyla daha fazla keyif ve sosyal fırsatlar yakalayabilirsin. Venüs yakın zamanda bu alanı ziyaret etmişti ancak son retro nedeniyle buradaki geçişini tamamlayamamıştı. Şimdi ilerlerken, özellikle iş ve sağlık konularında ikinci şanslardan faydalanıyorsun.

    9 / 13

  • 1 MAYIS 2025 YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, gün heyecan verici ve neşeli hissettiriyor. Aynı zamanda oldukça ilişki odaklı da olabilir. Venüs, aşk ve yaratıcılık alanına geri dönüyor ve 6 Haziran'a kadar kişisel hayatına olumlu etkiler getirecek. Önümüzdeki haftalarda kendini daha sıcak, kişilikli ve çekici bir şekilde ifade edeceksin. Eski bir hobiye geri dönmek veya yarım kalmış bir ilişkiye kaldığın yerden devam etmek için harika bir zamandasın. Venüs, Şubat başından Mart sonuna kadar bu alanı ziyaret etmişti ancak son retro nedeniyle geçişini tamamlayamamıştı. Şimdi ilerlerken, aşk, romantizm, eğlence ve boş zaman aktiviteleri alanlarında hayat biraz daha kolaylaşıyor. Bugün, duygusal olarak cömert hissedebilir ya da hayatına mutlu ve destekleyici durumları çekebilirsin.

    10 / 13

  • 1 MAYIS 2025 OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Venüs, bugün güneş haritanın dördüncü evine geri dönüyor; Mart sonunda buradan geri çekilmişti. Artık, önemsediğin kişilerle yeniden bağlantı kurma ya da ilişkilerini güçlendirme fırsatın olacak. Eğer bir ev projesi yarıda kaldıysa, önümüzdeki haftalarda ona geri dönmen olası. Bu döngü boyunca, evine daha fazla konfor, uyum ya da güzellik katmaya odaklanabilirsin. Aile dinamiklerine dair algıların ya da kişisel hayatın ve yaşam düzeninle ilgili fikirlerin gelişmeye devam ediyor. Değişiklikler, sevdiklerine olan ilgini ifade etme şeklini yeniden düzenlemek ya da tazelemekle ilgili olabilir. Bugün, yardım etmek tatmin edici olabilir ve rutinlerini düzene koymak da aynı şekilde faydalı olacaktır.

    11 / 13

  • 1 MAYIS 2025 KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Venüs, bugün iletişim alanınıza geri dönüyor ve 6 Haziran'a kadar bu alanda etkisini sürdürecek. Bir projeyi tamamlama veya biriyle barış yapma konusunda ikinci bir şans elde edebilirsiniz. Venüs, bu alanda genel bakış açınızı ve iletişim tarzınızı mükemmel şekilde destekler. Tavrınızda ek bir sıcaklık vardır. Başkalarına karşı sonsuz bir merak duyarsınız ve biriyle fikirlerinizi ve günlük aktivitelerinizi paylaşmaktan memnun olursunuz. Ayrıca iletişimlerinize daha fazla cazibe ve diplomasi katarsınız. Önümüzdeki haftalarda mutlu haberler alabilir veya olumlu bir şekilde tanınabilirsiniz. Venüs, geçtiğimiz dönemde (Şubat başından Mart sonlarına kadar) bu alanda yer almıştı ancak retrosu nedeniyle ziyaretini tamamlayamamıştı. Şimdi ve ileri hareketinde, cazibenizi daha özgürce ifade etme ve kişisel ilgi alanlarınızdan zevk alma fırsatı bulacaksınız.

    12 / 13

  • 1 MAYIS 2025 BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Venüs, bugün, bir aydan fazla bir süre boyunca burcunuzda geri çekildikten sonra, kaynaklar alanınıza geri dönüyor. Önümüzdeki haftalarda, bir projeye veya para kazanma girişimine kaldığınız yerden devam etme fırsatınız olabilir ya da daha önce ertelenmiş paralar şimdi gelebilir. Bu geçiş ayrıca zevk ve konfor sevdanızı da harekete geçirebilir ve bu döngü boyunca biriktirdiğiniz birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. 6 Haziran'a kadar sürecek bu süreç, kendinizi daha özgürce eğlendirme zamanıdır. Bu döngü, iyi fırsatları değerlendirmek, mali dengeleri sağlamak ve rahatlamak için oldukça faydalıdır. Aşk hayatı ve yakın ilişkiler açısından stabil ve sağlam bir konumdur. Bugün, özellikle sevdiklerinizle, ailenizle veya ev yaşamınızla ilgili olarak hoş bir coşku hissediyorsunuz.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.