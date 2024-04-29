Günlük burç yorumları: 1 Mayıs 2024 Çarşamba

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, bugün güvensizlikleri, korkuları veya kırgınlıkları yüzeye çıkarabilir. Gizli gündemlere ve dolambaçlı hamlelere dikkat edin. Arzularınız artık karmaşık ve sizi kontrol etmelerine izin vermek yerine, onlar üzerinde çalışıp onları çözmek en iyisidir. Acele etmezseniz ve biraz kişisel farkındalıkla konunun özüne inebilir ve büyümenize yardımcı olacak bir şeye gözlerinizi açabilirsiniz. Hayatın basit olmasını istediğinize olan inancınız, hoş olmayan veya rahatsız edici duyguların bastırılmasına yol açabilir. Gömdüğünüz şey, onunla yüzleşene kadar ortadan kaybolmaz ve eğer dikkatli olmazsanız, davranışınızı yıkıcı şekillerde yönlendirebilir. Sorunun kökenini arayın.
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