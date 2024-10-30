Günlük burç yorumları: 1 Kasım 2024 Cuma

Ay bugün, Terazi burcundan ayrılmadan ve Akrep burcuna geçmeden hemen önce Mars ve Plüton ile kare açı yapıyor, bu yüzden kişilerarası gerginliklere dikkat etmeliyiz. Dış sorumluluklar, aile veya kişisel hayatımızdan kaynaklanan baskılar ortaya çıkabilir. Ancak, bugün gerçekleşen Merkür-Neptün üçgeni, fikirlerimizi ve bilgileri yaratıcı yollarla sunmamız için ilham veriyor. Gizemler veya ilüzyonlarla daha fazla ilgileniyoruz ve potansiyelleri ve olasılıkları görmeye daha yatkınız. Gün, hayal gücümüzü kullanmamızı teşvik ediyor. Bu geçişle birlikte, sezgilerimize kolayca uyum sağlıyor ve onlara tepki veriyoruz. Başkalarının düşünce ve hislerini kolayca algılayabiliriz ve sözlerimiz, düşüncelerimiz ve fikirlerimiz daha hayalperest, renkli, ince veya yaratıcı olabilir. Minimal açıklama veya yönlendirmeyle bile, bir bilme ve anlama hissi yaşıyoruz. Bu etkinin altında doğrudan veya kesin olmayabiliriz, ancak engellerin etrafından dolanmanın yollarını görüyoruz. Bu geçiş, fotoğrafçılık, sanat, şiir, kurgu, spiritüellik, reklamcılık ve tanıtım için elverişlidir.
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