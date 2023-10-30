Günlük burç yorumları: 1 Kasım 2023 Çarşamba

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşyerinde veya okulda zorlu bir duruma negatif enerji katıyorsanız, o zaman nasıl olumlu bir sonuç elde edeceksiniz? Şu anda sadece kendinizin değil, herkesin iyiliği için çalışmalısınız. Kin, kıskançlık ya da açgözlülükle hareket etmek size anında kazanç sağlayabilir ancak ileride bunun size maliyeti büyük olacaktır. Her durumda fedakar olun ve başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını dikkate almaya çalışın. Bunu yaptığınızda, onlar da sizin için aynısını yapacaklardır. Esnek kalmak önemlidir ancak hiçbir şey hakkında karar veremeyecek kadar da değil. Aklınız bir şey söylerken kalbiniz başka bir şey söyler. Mümkün olduğu kadar esnek olma çabasıyla her ikisine de dizginleri serbest bırakırsanız, zıt yönlere giderler. Yolunuz netleşene kadar önemli kararları almayı ertelemelisiniz.