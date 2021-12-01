Günlük burç yorumları! (1 Aralık 2021 Salı)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mevcut bir ittifak veya işbirliği, özellikle bir başkasının yerini doldurmak ve her iki işinizi de aynı anda yapmak zorundaysanız, tükeniyor olabilir! Daha fazla sorumluluk almaya istekli değillerse, yalnız ilerleme zamanı gelebilir. Herhangi bir ölü ağırlıktan kurtulduğunuzda, daha kolay bir şekilde zirveye çıkabilirsiniz. Hatta kendinizi daha başarılı ve tatmin olmuş hissetmenizi sağlayacak yeni bir alanda bir iş peşinde koşmanız bile mümkün olabilir.